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    «КиноПоиск» выпустит документальный сериал о «Спартаке» 90-х к 100-летию клуба

    «КиноПоиск HD» выпустит документальный сериал, посвященный «Спартаку» 1990-х. Проект будет приурочен к 100-летию клуба.

    «Сериал покажет футбольную культуру того периода в контексте истории страны. В документальном проекте расскажут о главных героях «Спартака», достижениях красно-белых и их соперниках.

    В сериал войдут интервью с футболистами, тренерами, журналистами и болельщиками, а также фрагменты телепередач 1990-х, видео из личных архивов команды и хроники матчей и тренировок», – сообщил «КиноПоиск».

    Отмечается, что в создании сериала могут поучаствовать болельщики. Для этого нужно отправить свои фотографии и видеозаписи с матчей, воспоминания или любые другие материалы о «Спартаке» 1990-х на почту spartakfilm@yandex.ru.

    • Съемки документального сериала начнутся в ближайшие месяцы.
    • «Спартак» отметит 100-летний юбилей в апреле 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «КиноПоиск»

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10673

      paracetamol 1 час назад

      Особенно выделить морковский матч с Уфой на День Рождения!

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      Рейтинг: +3807

      ziborock > paracetamol 34 минуты назад

      Если не в курсе, то могу напомнить что у зенита с Уфой в противостоянии по 4 победы Равные команды!

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