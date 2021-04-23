«КиноПоиск» выпустит документальный сериал о «Спартаке» 90-х к 100-летию клуба

«КиноПоиск HD» выпустит документальный сериал, посвященный «Спартаку» 1990-х. Проект будет приурочен к 100-летию клуба.

«Сериал покажет футбольную культуру того периода в контексте истории страны. В документальном проекте расскажут о главных героях «Спартака», достижениях красно-белых и их соперниках.

В сериал войдут интервью с футболистами, тренерами, журналистами и болельщиками, а также фрагменты телепередач 1990-х, видео из личных архивов команды и хроники матчей и тренировок», – сообщил «КиноПоиск».

Отмечается, что в создании сериала могут поучаствовать болельщики. Для этого нужно отправить свои фотографии и видеозаписи с матчей, воспоминания или любые другие материалы о «Спартаке» 1990-х на почту spartakfilm@yandex.ru.