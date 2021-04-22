Кержаков: «Уверен, что Дзюба забьет больше 30 голов за сборную. Впереди много игр, рядом сильные партнеры»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков высказался о результативности форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

– Следите ли вы за бомбардирскими успехами Артема Дзюбы, который стоит на пороге всех ваших рекордов?

– Мне начинают звонить перед каждым матчем национальной сборной, поэтому, естественно, я в курсе дел. Мое отношение? Футбол – командный вид спорта, для меня высокий показатели результативности игрока – это достижение его партнеров. Не я беру мяч, тащу их от своих ворот и забиваю в чужие, моменты, которые я реализовывал, создавала команда.

Забивая голы, я лишь завершал усилия ребят, игравших лучше, чем я в те сезоны, которые с точки зрения статистики проводил не на самом высоком уровне. Я никогда не стремился во что бы то ни стало улучшить свои личные показатели, мне повезло, что рядом находились партнеры высочайшего уровня.

Так что к обозначенной вами теме отношусь очень спокойно. Уверен, что Артем забьет за сборную больше тридцати голов. У него впереди много игр, он находится в хорошем функциональном состоянии, рядом сильные партнеры, да и сборная играет неплохо.