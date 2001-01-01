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    Кержаков: «Уверен, что Дзюба забьет больше 30 голов за сборную. Впереди много игр, рядом сильные партнеры»

    Главный тренер «Томи» Александр Кержаков высказался о результативности форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

    – Следите ли вы за бомбардирскими успехами Артема Дзюбы, который стоит на пороге всех ваших рекордов?

    – Мне начинают звонить перед каждым матчем национальной сборной, поэтому, естественно, я в курсе дел. Мое отношение? Футбол – командный вид спорта, для меня высокий показатели результативности игрока – это достижение его партнеров. Не я беру мяч, тащу их от своих ворот и забиваю в чужие, моменты, которые я реализовывал, создавала команда.

    Забивая голы, я лишь завершал усилия ребят, игравших лучше, чем я в те сезоны, которые с точки зрения статистики проводил не на самом высоком уровне. Я никогда не стремился во что бы то ни стало улучшить свои личные показатели, мне повезло, что рядом находились партнеры высочайшего уровня.

    Так что к обозначенной вами теме отношусь очень спокойно. Уверен, что Артем забьет за сборную больше тридцати голов. У него впереди много игр, он находится в хорошем функциональном состоянии, рядом сильные партнеры, да и сборная играет неплохо.

    • Дзюба забил 29 мячей за сборную России. Кержаков – 30.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      stоngs 7 минут назад

      Пpогнозы футбольных мaтчей infostavki.ru

      0
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      Рейтинг: +3275

      Fusballer 17 минут назад

      Конечно забьёт парочку. Когда игра с Мальтой будет или с Андоррой.

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