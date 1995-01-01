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    Зе Луиш вернулся к тренировкам в общей группе. Он пропустил почти пять месяцев

    Нападающий «Локомотива» Зе Луиш близок к возвращению на поле. О состоянии футболиста рассказал главный тренер московской команды Марко Николич.

    – Зе Луиш еще может появиться на поле?

    – Да, последние три дня он тренируется в общей группе. Я рад, что он потихоньку возвращается. Надо осторожно дожидаться.

    Надеюсь, он будет уже в следующей игре с нами. Если не выйдет, то точно будет готов к «Зениту».

    • Зе Луищ из-за травмы не играет с 1 декабря.
    • У футболиста был перелом одной из костей стопы.
    • «Локо» сыграет с «Зенитом» 2 мая.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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