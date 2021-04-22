Зе Луиш вернулся к тренировкам в общей группе. Он пропустил почти пять месяцев

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш близок к возвращению на поле. О состоянии футболиста рассказал главный тренер московской команды Марко Николич.
– Зе Луиш еще может появиться на поле?
– Да, последние три дня он тренируется в общей группе. Я рад, что он потихоньку возвращается. Надо осторожно дожидаться.
Надеюсь, он будет уже в следующей игре с нами. Если не выйдет, то точно будет готов к «Зениту».
- Зе Луищ из-за травмы не играет с 1 декабря.
- У футболиста был перелом одной из костей стопы.
- «Локо» сыграет с «Зенитом» 2 мая.
Источник: «Спорт-Экспресс»