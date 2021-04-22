Зе Луиш вернулся к тренировкам в общей группе. Он пропустил почти пять месяцев

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш близок к возвращению на поле. О состоянии футболиста рассказал главный тренер московской команды Марко Николич.

– Зе Луиш еще может появиться на поле?

– Да, последние три дня он тренируется в общей группе. Я рад, что он потихоньку возвращается. Надо осторожно дожидаться.

Надеюсь, он будет уже в следующей игре с нами. Если не выйдет, то точно будет готов к «Зениту».