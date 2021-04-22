Главные новости дня. Суперлига приостановлена, фанаты «Шальке» атаковали автобус с игроками

Суперлига официально приостановлена. Но проект вернется в новом виде

Клубы АПЛ вышли из Суперлиги из-за угрозы отстранения от национальных турниров

Фанаты «Шальке» атаковали игроков после вылета из Бундеслиги. Футболисты спаслись бегством

Массимо Каррера готов вернуться в Россию»

Спаллетти близок к назначению в «Наполи»

Бригада Карасева – в списке арбитров Евро-2020

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи – новый глава Ассоциации европейских клубов

Усыплен козел Хеннес VII. Он был маскотом «Кельна» в течение 11 лет

Мбаппе ищет дом в Мадриде

Хвича пропустит несколько недель из-за травмы бедра