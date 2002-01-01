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    Бригада Карасева – в списке арбитров Евро-2020

    УЕФА определился с судейскими бригадами на Евро-2020. В список попали россияне: Сергей Карасев, Игорь Демешко, Максим Гаврилин. Они составят единую бригаду.

    Также в список главных судей попали Феликс Брых, Даниэль Зиберт (оба – Германия), Джюнейт Чакыр (Турция), Карлос Дель Серро Гранде, Матеу Лаос (оба – Испания), Андреас Экберг (Швеция), Орель Гринфилд (Израиль), Овидиу Хацеган, Иштван Ковач (оба – Румыния), Бьорн Кeйперс, Данни Маккели (оба – Нидерланды), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба – Англия), Даниэле Орсато (Италия), Клеман Тюрпен (Франция), Славко Винчич (Словения), Артур Суареш Диаш (Португалия).

    • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
    • 4 матча примет Санкт-Петербург.
    • Финал состоится на лондонском «Уэмбли».

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    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 19:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: -942

      СуперПАВ9 38 минут назад

      Бригада Карасева заслужили

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      Рейтинг: +6775

      житель СПб 1 час назад

      Хорошо хоть, что одна судейская бригада из России на Евро котируется.

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