Бригада Карасева – в списке арбитров Евро-2020

УЕФА определился с судейскими бригадами на Евро-2020. В список попали россияне: Сергей Карасев, Игорь Демешко, Максим Гаврилин. Они составят единую бригаду.

Также в список главных судей попали Феликс Брых, Даниэль Зиберт (оба – Германия), Джюнейт Чакыр (Турция), Карлос Дель Серро Гранде, Матеу Лаос (оба – Испания), Андреас Экберг (Швеция), Орель Гринфилд (Израиль), Овидиу Хацеган, Иштван Ковач (оба – Румыния), Бьорн Кeйперс, Данни Маккели (оба – Нидерланды), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба – Англия), Даниэле Орсато (Италия), Клеман Тюрпен (Франция), Славко Винчич (Словения), Артур Суареш Диаш (Португалия).