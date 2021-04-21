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Бригада Карасева – в списке арбитров Евро-2020

21 апреля 2021, 19:46
6

УЕФА определился с судейскими бригадами на Евро-2020. В список попали россияне: Сергей Карасев, Игорь Демешко, Максим Гаврилин. Они составят единую бригаду.

Также в список главных судей попали Феликс Брых, Даниэль Зиберт (оба – Германия), Джюнейт Чакыр (Турция), Карлос Дель Серро Гранде, Матеу Лаос (оба – Испания), Андреас Экберг (Швеция), Орель Гринфилд (Израиль), Овидиу Хацеган, Иштван Ковач (оба – Румыния), Бьорн Кeйперс, Данни Маккели (оба – Нидерланды), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба – Англия), Даниэле Орсато (Италия), Клеман Тюрпен (Франция), Славко Винчич (Словения), Артур Суареш Диаш (Португалия).

  • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
  • 4 матча примет Санкт-Петербург.
  • Финал состоится на лондонском «Уэмбли».

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (6)
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житель СПб
1619024183
Хорошо хоть, что одна судейская бригада из России на Евро котируется.
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zigbert
1619029362
Все верно к Карасеву больших претензий по судейству нет.
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TERMIK2142
1619030844
Тут по делу все. На данный момент из наших кроме этой бравой бригады и отметить некого. В прошлом может и были вопросы, но щас по минимуму. Заслуженно молодцы! Хоть какая то приятная новость про судей за долгое время. А стоп. Новость про Вилкова забыл) Так что две новости хороших извиняюсь)))
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MaxRnD
1619032855
А Левников-то бедолага за печеньки старался, на колени падал, а оно эвона как ....
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Hektor 84
1619046199
А где же Левников? Что зря на колено вставал?
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