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  • Фанаты «Шальке» атаковали игроков после вылета из Бундеслиги. Футболисты спаслись бегством

Фанаты «Шальке» атаковали игроков после вылета из Бундеслиги. Футболисты спаслись бегством

21 апреля 2021, 16:33
17

Болельщики «Шальке», недовольные вылетом из Бундеслиги, напали на футболистов команды после матча с «Арминией» (0:1).

По информации Sky Sports, после игры болельщики «Шальке» атаковали автобус с футболистами, тренерским штабом и персоналом команды. Фанаты забросали автобус яйцами, а позже напали на игроков. Многим из них пришлось спасаться бегством.

«Несмотря на разочарование от вылета в Бундеслигу, клуб никогда не сможет смириться с физическими угрозами в адрес игроков и персонала.

«Шальке» решительно осуждает действия фанатов и выступает с поддержкой футболистов и сотрудников клуба. Расследование уже ведется», – сказано в заявлении клуба.

  • «Шальке» вылетел из Бундеслиги впервые с 1988 года.
  • Клуб из Гельзенкирхена поменял 5 тренеров за сезон.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Sky Sports
Германия. Бундеслига Шальке-04
Комментарии (17)
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AZ
1619012632
За автографами бежали ж.. Ясно как день... Одна из лучших команд в истории Шальке... Там наверное и травмированные игроки побежали со скоростью пули...
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IceRain
1619013706
Под такие крики, как будто в 1940 очутился...звери.
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Sedoi_Goblin
1619013739
Вот попробуй таким болелам сказать,что ваши ожидания это ваши проблемы.. Порвут к х*ям!
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Боцман59rus
1619014071
Надо всем российским командам, после еврокубковых подвигов такие же тренировки устраивать))))
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Вомбат
1619016920
Газпром -- титульный спонсор -- давал и дает Шальке 30 млн евро в год. Другие спонсоры давали в общей сложности около 100 млн, а еще 120-150 млн клуб сам зарабатывал. В 2019 году клуб оказался в минусе и взял кредит 100 млн, надеясь быстро вернуть. А тут ковид, и Шальке так повезло, что почти все компании-спонсоры из-за ковида обанкротились, да и доходы от билетов обнулились. Клуб взял еще 100 млн в кредит. Образовалось 200 млн евро долга. А новых спонсоров нет (точнее нашли одного но всего лишь на 5.5 млневро в год), билеты на футбол по-прежнему не продают, так что долг возвращать нечем. Тогда Шальке уполовинил клубный бюджет, урезав игрокам зарплату по форс-мажору. А игроки Шальке это вам не мужики из Ростова времен Бердыева. За спортивную честь они там играть не будут. Это главная причина вылета. Ничего, вернутся.
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zarsm
1619018818
Красавцы, безволие лечится только так
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ab15488
1619023227
Напомню, что генеральный спонсор шальке 04 - Газпром))
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Cules2013
1619023997
Это, конечно, перебор, но игроки Шальке заслужили. Так позорно играть при не самом слабом составе - это ещё умудриться нужно. Болельщики чуток запоздали, сейчас это уже ни к чему - клуб вылетел, а часть игроков уйдёт в другие команды.
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black and yellow
1619027105
не идут дела у газпрём в европе )))
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Январь 59
1619079332
Шальке распродаст ведущих игроков , причем значительно ниже номинала, и в новых клубах никто им не предложит такой же контракт. Понижение в зарплате будет однозначно. Единственное место , где можно заработать больше Китай. Возможно кого то позовут в Россию, здесь тоже будет нормальный контракт. Но российские клубы вряд ли кинутся с предложениями.
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