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    Фанаты «Шальке» атаковали игроков после вылета из Бундеслиги. Футболисты спаслись бегством

    Болельщики «Шальке», недовольные вылетом из Бундеслиги, напали на футболистов команды после матча с «Арминией» (0:1).

    По информации Sky Sports, после игры болельщики «Шальке» атаковали автобус с футболистами, тренерским штабом и персоналом команды. Фанаты забросали автобус яйцами, а позже напали на игроков. Многим из них пришлось спасаться бегством.

    «Несмотря на разочарование от вылета в Бундеслигу, клуб никогда не сможет смириться с физическими угрозами в адрес игроков и персонала.

    «Шальке» решительно осуждает действия фанатов и выступает с поддержкой футболистов и сотрудников клуба. Расследование уже ведется», – сказано в заявлении клуба.

    • «Шальке» вылетел из Бундеслиги впервые с 1988 года.
    • Глуб из Гельзенкирхена поменял пять тренеров за сезон.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 16:33
    Комментарии10
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      Рейтинг: +23709

      пьяныйхоровод 9 минут назад

      Футболисты продемонстрировали хорошую физическую подготовку .

      0
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      Рейтинг: +944

      zarsm 25 минут назад

      Красавцы, безволие лечится только так

      0
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      Рейтинг: -370

      Спартач80 25 минут назад

      Тамбову такое не грозит.

      0
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      Рейтинг: +8225

      Вомбат 56 минут назад

      Газпром -- титульный спонсор -- давал и дает Шальке 30 млн евро в год. Другие спонсоры давали в общей сложности около 100 млн, а еще 120-150 млн клуб сам зарабатывал. В 2019 году клуб оказался в минусе и взял кредит 100 млн, надеясь быстро вернуть. А тут ковид, и Шальке так повезло, что почти все компании-спонсоры из-за ковида обанкротились, да и доходы от билетов обнулились. Клуб взял еще 100 млн в кредит. Образовалось 200 млн евро долга. А новых спонсоров нет (точнее нашли одного но всего лишь на 5.5 млневро в год), билеты на футбол по-прежнему не продают, так что долг возвращать нечем. Тогда Шальке уполовинил клубный бюджет, урезав игрокам зарплату по форс-мажору. А игроки Шальке это вам не мужики из Ростова времен Бердыева. За спортивную честь они там играть не будут. Это главная причина вылета. Ничего, вернутся.

      1
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      Рейтинг: +21805

      Боцман59rus 1 час назад

      Надо всем российским командам, после еврокубковых подвигов такие же тренировки устраивать))))

      5
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      Рейтинг: +1535

      Romio-xxx 1 час назад

      Ну это уже перебор конечно(((

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      Рейтинг: +1056

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      Вот попробуй таким болелам сказать,что ваши ожидания это ваши проблемы.. Порвут к х*ям!

      5
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      Рейтинг: +49

      IceRain 1 час назад

      Под такие крики, как будто в 1940 очутился...звери.

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      Рейтинг: +1470

      Decorhome 2 часа назад

      ))))))

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      Рейтинг: +2653

      AZ 2 часа назад

      За автографами бежали ж.. Ясно как день... Одна из лучших команд в истории Шальке...
      Там наверное и травмированные игроки побежали со скоростью пули...

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