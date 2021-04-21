Фанаты «Шальке» атаковали игроков после вылета из Бундеслиги. Футболисты спаслись бегством

Футболисты продемонстрировали хорошую физическую подготовку .
Болельщики «Шальке», недовольные вылетом из Бундеслиги, напали на футболистов команды после матча с «Арминией» (0:1).
По информации Sky Sports, после игры болельщики «Шальке» атаковали автобус с футболистами, тренерским штабом и персоналом команды. Фанаты забросали автобус яйцами, а позже напали на игроков. Многим из них пришлось спасаться бегством.
«Несмотря на разочарование от вылета в Бундеслигу, клуб никогда не сможет смириться с физическими угрозами в адрес игроков и персонала.
«Шальке» решительно осуждает действия фанатов и выступает с поддержкой футболистов и сотрудников клуба. Расследование уже ведется», – сказано в заявлении клуба.
- «Шальке» вылетел из Бундеслиги впервые с 1988 года.
- Глуб из Гельзенкирхена поменял пять тренеров за сезон.
De spelers van Schalke 04 moesten gisteren na de nederlaag vluchten voor een grote groep boze supporters die teleurgesteld waren over de degradatie. pic.twitter.com/1CNBZALfS4— Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) April 21, 2021