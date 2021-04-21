Фанаты «Шальке» атаковали игроков после вылета из Бундеслиги. Футболисты спаслись бегством

Болельщики «Шальке», недовольные вылетом из Бундеслиги, напали на футболистов команды после матча с «Арминией» (0:1).

По информации Sky Sports, после игры болельщики «Шальке» атаковали автобус с футболистами, тренерским штабом и персоналом команды. Фанаты забросали автобус яйцами, а позже напали на игроков. Многим из них пришлось спасаться бегством.

«Несмотря на разочарование от вылета в Бундеслигу, клуб никогда не сможет смириться с физическими угрозами в адрес игроков и персонала.

«Шальке» решительно осуждает действия фанатов и выступает с поддержкой футболистов и сотрудников клуба. Расследование уже ведется», – сказано в заявлении клуба.

«Шальке» вылетел из Бундеслиги впервые с 1988 года.

Клуб из Гельзенкирхена поменял 5 тренеров за сезон.