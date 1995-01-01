Усыплен козел Хеннес VII. Он был маскотом «Кельна» в течение 11 лет

Пару недель назад у родственников тоже пришлось усыпить собаку. Ей тоже было порядка 14 лет. Очень трагичный и неприятный момент.
«Кельн» сообщил о смерти козла Хеннеса VII. Его пришлось усыпить по состоянию здоровья. Животное с 2008 по 2019 год было маскотом клуба, чье прозвище – «козлы».
«Мы будем скучать по тебе.
Наш милый козел подвергся усыплению по состоянию здоровья. Ему было 14 лет. Покойся с миром, Хеннес», – написал «Кельн».
- «Кельн» основан в 1948 году, на логотипе клуба изображен козел.
- Накануне «Кельн» победил «Лейпциг» (2:1).
- «Кельн» идет в зоне вылета Бундеслиги.