Усыплен козел Хеннес VII. Он был маскотом «Кельна» в течение 11 лет

«Кельн» сообщил о смерти козла Хеннеса VII. Его пришлось усыпить по состоянию здоровья. Животное с 2008 по 2019 год было маскотом клуба, чье прозвище – «козлы».

«Мы будем скучать по тебе.

Наш милый козел подвергся усыплению по состоянию здоровья. Ему было 14 лет. Покойся с миром, Хеннес», – написал «Кельн».