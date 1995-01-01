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    Усыплен козел Хеннес VII. Он был маскотом «Кельна» в течение 11 лет

    «Кельн» сообщил о смерти козла Хеннеса VII. Его пришлось усыпить по состоянию здоровья. Животное с 2008 по 2019 год было маскотом клуба, чье прозвище – «козлы».

    «Мы будем скучать по тебе.

    Наш милый козел подвергся усыплению по состоянию здоровья. Ему было 14 лет. Покойся с миром, Хеннес», – написал «Кельн».

    • «Кельн» основан в 1948 году, на логотипе клуба изображен козел.
    • Накануне «Кельн» победил «Лейпциг» (2:1).
    • «Кельн» идет в зоне вылета Бундеслиги.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Кельна»

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    Сегодня, 20:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5579

      vladik12 16 минут назад

      Пару недель назад у родственников тоже пришлось усыпить собаку. Ей тоже было порядка 14 лет. Очень трагичный и неприятный момент.

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