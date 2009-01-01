Goal: Мбаппе ищет дом в Мадриде

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе попросил свое окружение найти жилье в Мадриде. Это может быть связано с готовящимся трансфером футболиста в «Реал».

Текущий контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в следующем году, но парижане верят, что он будет продлен.