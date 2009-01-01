Goal: Мбаппе ищет дом в Мадриде

реактивные фланги Жуниор+Киллиан и таранище по центру Холланд, на бумаге топ
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе попросил свое окружение найти жилье в Мадриде. Это может быть связано с готовящимся трансфером футболиста в «Реал».
Текущий контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в следующем году, но парижане верят, что он будет продлен.
- В текущем сезоне Мбаппе сыграл 41 матч, в которых забил 35 мячей и сделал 10 результативных передач.
- До «ПСЖ» он выступал за «Монако».
- И «Реал», и «ПСЖ» выступят в полуфинале Лиги чемпионов.