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    Goal: Мбаппе ищет дом в Мадриде

    Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе попросил свое окружение найти жилье в Мадриде. Это может быть связано с готовящимся трансфером футболиста в «Реал».

    Текущий контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в следующем году, но парижане верят, что он будет продлен.

    • В текущем сезоне Мбаппе сыграл 41 матч, в которых забил 35 мячей и сделал 10 результативных передач.
    • До «ПСЖ» он выступал за «Монако».
    • И «Реал», и «ПСЖ» выступят в полуфинале Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1240

      PNZ1985 10 минут назад

      реактивные фланги Жуниор+Киллиан и таранище по центру Холланд, на бумаге топ

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      Рейтинг: +10737

      DeStar 23 минуты назад

      ура!)

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      Рейтинг: +2634

      AZ 34 минуты назад

      в Райо Вальекано собрался? Ибо перес - это чмырь, а атлетико - автобус, там напы никогда не нужны...

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