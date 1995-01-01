Спаллетти близок к назначению в «Наполи»

Средний тренер .Идёт зачастую на поводу руководства клуба.
Бывший главный тренер «Интера», «Ромы» и «Зенита» Лучано Спаллетти может возглавить «Наполи».
Как пишет журналист Николо Скира, клуб и специалист ведут переговоры. «Наполи» предлагает 62-летнему итальянцу контракт на два года.
- «Наполи» сейчас возглавляет Дженнаро Гаттузо.
- Команда занимает пятое место в Серии А.
Источник: твиттер Николо Скиры
Скира – бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (121 тысяча подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.