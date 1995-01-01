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    Спаллетти близок к назначению в «Наполи»

    Бывший главный тренер «Интера», «Ромы» и «Зенита» Лучано Спаллетти может возглавить «Наполи».

    Как пишет журналист Николо Скира, клуб и специалист ведут переговоры. «Наполи» предлагает 62-летнему итальянцу контракт на два года.

    • «Наполи» сейчас возглавляет Дженнаро Гаттузо.
    • Команда занимает пятое место в Серии А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Скира – бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (121 тысяча подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6629

      САДЫЧОК 34 минуты назад

      Средний тренер .Идёт зачастую на поводу руководства клуба.

      0
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      Рейтинг: +6

      stocks 40 минут назад

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