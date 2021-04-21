Агент Карреры: «Массимо готов вернуться в Россию»

Андреа Д'Амико, агент бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, сообщил, что его клиент готов вернуться в Россию.
Ранее Каррера был уволен из «Бари», где проработал чуть больше двух месяцев.
«Массимо будет готов вернуться в Россию. Но в данный момент нет никакой конкретики относительно этого вопроса, пока что «Спартак» не выходил с нами на связь. Как не было интереса с их стороны и по поводу Дженнаро Гаттузо», – сказал Д'Амико.
- Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018-й год
- Итальянец выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17.
- Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет клуб по окончании сезона.
Источник: «РБ-Спорт»