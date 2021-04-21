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Агент Карреры: «Массимо готов вернуться в Россию»

21 апреля 2021, 14:34
13

Андреа Д'Амико, агент бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, сообщил, что его клиент готов вернуться в Россию.

Ранее Каррера был уволен из «Бари», где проработал чуть больше двух месяцев.

«Массимо будет готов вернуться в Россию. Но в данный момент нет никакой конкретики относительно этого вопроса, пока что «Спартак» не выходил с нами на связь. Как не было интереса с их стороны и по поводу Дженнаро Гаттузо», – сказал Д'Амико.

  • Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018-й год
  • Итальянец выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17.
  • Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет клуб по окончании сезона.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (13)
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Алехсбургер.
1619005459
"Сто лет в обед - выражение, фразеологизм.Значение слова определяется, как о чём-то давнем, старом, древнем, или о ком-либо почтенного возраста." Он неправильно понял. Здесь никого уже не кормят больше.За "простотак". Даже на юбилеях.
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NewLife
1619006475
синит, не упусти шанс.
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absent32
1619007044
летом освобождается кресло в Спартаке
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Из Твери Леха
1619007809
Шинник/Чертаново.
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Боцман59rus
1619009112
Возьмите Шалимова, хоть поугораем, потому что серьезно смотреть на этот цирк уже нет сил и желания
Ответить
_Marqella_
1619009157
В Спартачок родной, больше ни кому не нужен...
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житель СПб
1619024116
Не в самый лучший для себя момент он засобирался в Россию. Здесь тоже за новостями смотрят...
Ответить
zigbert
1619030469
Федун уже не будет возвращаться к услугам Карреры.
Ответить
Владислав Vlad
1619030672
Антоха вернулся - вернётся и МаКар.
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Plyash
1619077549
Я бы на месте Федуна поборолся за Теда.Не время его менять.Очевидно,что Тедеско хочет от Федуна побольше полномочий и доверия,а тот всё играет в непонимайку.
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