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    Агент Карреры: «Массимо готов вернуться в Россию»

    Андреа Д'Амико, агент бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, сообщил, что его клиент готов вернуться в Россию.

    Ранее Каррера был уволен из «Бари», где проработал чуть больше двух месяцев.

    «Массимо будет готов вернуться в Россию. Но в данный момент нет никакой конкретики относительно этого вопроса, пока что «Спартак» не выходил с нами на связь. Как не было интереса с их стороны и по поводу Дженнаро Гаттузо», – сказал Д'Амико.

    • Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018-й год
    • Итальянец выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17.
    • Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет клуб по окончании сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1832

      FRZZ 40 минут назад

      Спартак опять сделает неправильный выбор.

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      Рейтинг: +2852

      _Marqella_ 51 минуту назад

      В Спартачок родной, больше ни кому не нужен...

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      Рейтинг: +21792

      Боцман59rus 52 минуты назад

      Возьмите Шалимова, хоть поугораем, потому что серьезно смотреть на этот цирк уже нет сил и желания

      0
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      Рейтинг: +3418

      Из Твери Леха 1 час назад

      Шинник/Чертаново.

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      Рейтинг: +2797

      absent32 1 час назад

      летом освобождается кресло в Спартаке

      0
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      Рейтинг: +8012

      NewLife 1 час назад

      синит, не упусти шанс.

      -3
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      Рейтинг: +17076

      vladimir-7 > NewLife 1 час назад

      Надо российских тренеров делать заслуженными тренерами,
      вот одна из задач команды на Газпром Арене.

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      Рейтинг: +2014

      Алехсбургер. 1 час назад

      "Сто лет в обед - выражение, фразеологизм.Значение слова определяется, как о чём-то давнем, старом, древнем, или о ком-либо почтенного возраста."

      Он неправильно понял.
      Здесь никого уже не кормят больше.За "простотак".
      Даже на юбилеях.

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