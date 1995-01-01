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    Сборная России попросила фанатов выбрать песню для матчей Евро-2020

    Сборная России работает над музыкальным оформлением своих матчей на Евро-2020. Она обратилась к болельщикам.

    «Друзья! Нужно ваше мнение. Какую российскую песню вы бы хотели услышать на стадионе перед матчами сборной России на Евро-2020?

    Пишите в комментариях, спасибо», – гласит твит сборной.

    • Россияне стартуют на Евро 12 июня матчем против Бельгии.
    • Перед этим команда проведет товарищеские матчи против Польши и Болгарии.
    • На последнем турнире (ЧМ-2018) Россия дошла до 1/4 финала.

    Сборная России получила медаль от Госдумы за выступление на ЧМ-2018

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +563

      кран 47 минут назад

      если с другом вышел в путь...

      1
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      Рейтинг: +2369

      Nerlinger 53 минуты назад

      Красная плесень песня "*******"

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2369

      Nerlinger > Nerlinger 52 минуты назад

      Хватит правду ретушировать !!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5575

      vladik12 > Nerlinger 31 минуту назад

      Ты не матерись, и не будут. Не на помойке.

      0
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      Рейтинг: +4592

      Давид59 1 час назад

      Гремя огнём, сверкая блеском стали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4250

      3a zenit 1 час назад

      1хбет пум пум...

      0
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      Рейтинг: +5575

      vladik12 1 час назад

      "Вы не верили в нас, вы считали расклады...".

      0
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      Рейтинг: +2967

      general.lizyukov 1 час назад

      Марш артиллеристов образца 30-ых годов )))

      0
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      Рейтинг: +20920

      silver29 1 час назад

      Варианты предлагаемых песен "не сыпь мне соль на раны" или "не надо печалиться"

      4
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      Рейтинг: +2797

      absent32 1 час назад

      я даже знаю кто петь должен, Семенович с Быстровым))) кто понял тот понял)))

      1
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      Рейтинг: +2009

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Благодатная тема
      Начнём.

      1
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      Рейтинг: +3050

      Semenycch 2 часа назад

      https://www.youtube.com/watch?v=sailmeWkm_A

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