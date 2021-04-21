Сборная России попросила фанатов выбрать песню для матчей Евро-2020

Сборная России работает над музыкальным оформлением своих матчей на Евро-2020. Она обратилась к болельщикам.
«Друзья! Нужно ваше мнение. Какую российскую песню вы бы хотели услышать на стадионе перед матчами сборной России на Евро-2020?
Пишите в комментариях, спасибо», – гласит твит сборной.
- Россияне стартуют на Евро 12 июня матчем против Бельгии.
- Перед этим команда проведет товарищеские матчи против Польши и Болгарии.
- На последнем турнире (ЧМ-2018) Россия дошла до 1/4 финала.
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Источник: твиттер сборной России