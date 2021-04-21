Сборная России попросила фанатов выбрать песню для матчей Евро-2020

Сборная России работает над музыкальным оформлением своих матчей на Евро-2020. Она обратилась к болельщикам.

«Друзья! Нужно ваше мнение. Какую российскую песню вы бы хотели услышать на стадионе перед матчами сборной России на Евро-2020?

Пишите в комментариях, спасибо», – гласит твит сборной.

Россияне стартуют на Евро 12 июня матчем против Бельгии.

Перед этим команда проведет товарищеские матчи против Польши и Болгарии.

На последнем турнире (ЧМ-2018) Россия дошла до 1/4 финала.

Сборная России получила медаль от Госдумы за выступление на ЧМ-2018