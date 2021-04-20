Сборная России получила медаль от Госдумы за выступление на ЧМ-2018

Государственная Дума РФ отметила выступление сборной России на чемпионате мира-2018. Председатель Вячеслав Володин наградил команду медалью.

«Володин отправил сборной России почeтную грамоту и специальную медаль «За высокие спортивные достижения на чемпионате мира по футболу-2018». Аналогичную награду получил главный тренер нашей команды Станислав Черчесов», – написала пресс-служба сборной.

«Благодарю Государственную Думу и еe председателя Вячеслава Володина за оценку нашей игры на домашнем чемпионате мира. В футболе очень важно выигрывать трофеи и завоевывать награды. Три года назад нам это сделать не удалось. Но, как я уже неоднократно говорил, по эмоциям и самоотдаче сборная России была на высоте и не оставила равнодушными своих многочисленных болельщиков. Этот турнир мы будем вспоминать ещe долго. Но сейчас все наши мысли о новом крупном соревновании – Евро-2020», – сказал Черчесов.