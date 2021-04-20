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  • Сборная России получила медаль от Госдумы за выступление на ЧМ-2018

Сборная России получила медаль от Госдумы за выступление на ЧМ-2018

20 апреля 2021, 16:01
15

Государственная Дума РФ отметила выступление сборной России на чемпионате мира-2018. Председатель Вячеслав Володин наградил команду медалью.

«Володин отправил сборной России почeтную грамоту и специальную медаль «За высокие спортивные достижения на чемпионате мира по футболу-2018». Аналогичную награду получил главный тренер нашей команды Станислав Черчесов», – написала пресс-служба сборной.

«Благодарю Государственную Думу и еe председателя Вячеслава Володина за оценку нашей игры на домашнем чемпионате мира. В футболе очень важно выигрывать трофеи и завоевывать награды. Три года назад нам это сделать не удалось. Но, как я уже неоднократно говорил, по эмоциям и самоотдаче сборная России была на высоте и не оставила равнодушными своих многочисленных болельщиков. Этот турнир мы будем вспоминать ещe долго. Но сейчас все наши мысли о новом крупном соревновании – Евро-2020», – сказал Черчесов.

  • На ЧМ-2018 россияне вылетели в 1/4 финала от Хорватии.
  • Хорваты дошли до финала.
  • Евро-2020 стартует в июне.

Источник: телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (15)
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Алехсбургер.
1618923711
"За отвагу на пожаре" или "За спасение утопающих"?)
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vladimir-7
1618926743
С. Черчесов: " В связи с тем, что трофей ЧМ выиграть сборной России не удалось, то возвращаю г-ну Володину почетную грамоту, а вот эту специальную медаль "За высокие спортивные достижения в чемпионате мира по футболу 2018", я оставляю у себя для хранения, а игроков от вашего имени поблагодарю теплыми словами". С уважением, Стасик Болвасик, любитель ярких и блестящих предметов.
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NewLife
1618928165
Надо также присвоить чабану звание -тренериссимус и учредить медаль за каждую игру с капитаном зюбой, а печальку от просеров исправлять денежными премиями имени Володина.
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Atom2020
1618932986
А чо теперь за 3 победы и 2 поражения медали раздают? Это наверно за то, что 3:0 Уругваю всрали и переползали полуживых испанцев, которые даже играть не собирались. От той сборной только отвращение было.
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maygli
1618936088
Чёт мелковато. Ведь выборы на носу. Героев России им всем.
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Legion-o
1618952445
Сейчас в России все награды полностью потеряли свою ценность!!! Клоуны!!!
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САДЫЧОК
1618994224
Обыграли саудитов и египтян , а также больную на тот момент Испанию у себя дома ! В чём заслуга ?!
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zigbert
1619003621
Поздно что то надумали награждать.
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Снег
1619013746
На какое место осетину её повесили? Доложите!
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Hektor 84
1619043689
Больные ушлепки
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