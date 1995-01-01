Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Сборная России получила медаль от Госдумы за выступление на ЧМ-2018

    Государственная Дума РФ отметила выступление сборной России на чемпионате мира-2018. Председатель Вячеслав Володин наградил команду медалью.

    «Володин отправил сборной России почeтную грамоту и специальную медаль «За высокие спортивные достижения на чемпионате мира по футболу-2018». Аналогичную награду получил главный тренер нашей команды Станислав Черчесов», – написала пресс-служба сборной.

    «Благодарю Государственную Думу и еe председателя Вячеслава Володина за оценку нашей игры на домашнем чемпионате мира. В футболе очень важно выигрывать трофеи и завоевывать награды. Три года назад нам это сделать не удалось. Но, как я уже неоднократно говорил, по эмоциям и самоотдаче сборная России была на высоте и не оставила равнодушными своих многочисленных болельщиков. Этот турнир мы будем вспоминать ещe долго. Но сейчас все наши мысли о новом крупном соревновании – Евро-2020», – сказал Черчесов.

    • На ЧМ-2018 россияне вылетели в 1/4 финала от Хорватии.
    • Хорваты дошли до финала.
    • Евро-2020 стартует в июне.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:01
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Atom2020 3 секунды назад

      А чо теперь за 3 победы и 2 поражения медали раздают? Это наверно за то, что 3:0 Уругваю всрали и переползали полуживых испанцев, которые даже играть не собирались. От той сборной только отвращение было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8159

      NewLife 1 час назад

      Надо также присвоить чабану звание -тренериссимус и учредить медаль за каждую игру с капитаном зюбой, а печальку от просеров исправлять денежными премиями имени Володина.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19985

      bset 1 час назад

      А как же медаль за 0:5 от Сербии?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3238

      Fusballer > bset 45 минут назад

      Там только деньгами выдали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17064

      vladimir-7 1 час назад

      С. Черчесов: " В связи с тем, что трофей ЧМ выиграть сборной России не
      удалось, то возвращаю г-ну Володину почетную грамоту, а вот эту
      специальную медаль "За высокие спортивные достижения в чемпионате
      мира по футболу 2018", я оставляю у себя для хранения, а игроков от
      вашего имени поблагодарю теплыми словами". С уважением, Стасик Болвасик, любитель ярких и блестящих предметов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3016

      Semenycch 2 часа назад

      Володин и прочие депутаты, Вы не просто Камазовские тормоза, Вы тепловозные электро-магнитные тормоза! Придурки, два года прошло и Вы проснулись?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +410

      O-kolesov > Semenycch 1 час назад

      Дык, скоро выборы в госдуру и володин, таким образом, решил подмазать болел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1062

      Dr.Metal 2 часа назад

      Краповые береты забыл еще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1995

      Алехсбургер. 2 часа назад

      "За отвагу на пожаре" или "За спасение утопающих"?)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84723
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru