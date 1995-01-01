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    Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Мы – с УЕФА. Футбол – спорт для всех»

    «ПСЖ» отвергает идею создания европейской Суперлиги. Об этом заявил президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.

    «Мы продолжим работать с УЕФА. «ПСЖ» твердо убежден, что футбол – спорт для всех. В этом вопросе я был последовательным с самого начала», – сказал функционер.

    • Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.
    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

    Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1048

      Maxi_7 35 минут назад

      Президент ПСЖ забыл добавить : "И это не потому что у меня одна из руководящих должностей в УЕФА, нет, нет, что вы, только за все хорошее против всего плохого"...)))

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      Рейтинг: +155

      MrZLOba 55 минут назад

      Сказал псж которые выкупают контракт через игрока покупают на пол ляма игроков, никого толком не продают, и почему то в фаер плей у них все отлично)

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      Рейтинг: +46

      Drum 1 час назад

      Поздравляю ПСЖ с победой в лиге чемпионов!

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