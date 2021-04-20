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  • Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Мы – с УЕФА. Футбол – спорт для всех»

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Мы – с УЕФА. Футбол – спорт для всех»

20 апреля 2021, 16:54
6

«ПСЖ» отвергает идею создания европейской Суперлиги. Об этом заявил президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.

«Мы продолжим работать с УЕФА. «ПСЖ» твердо убежден, что футбол – спорт для всех. В этом вопросе я был последовательным с самого начала», – сказал функционер.

  • Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.
  • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
  • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

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ФИФА – о Суперлиге Европы: «Можем выразить только неодобрительное отношение к созданию турнира»

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Франция. Лига 1 ПСЖ
Комментарии (6)
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Drum
1618927979
Поздравляю ПСЖ с победой в лиге чемпионов!
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MrZLOba
1618929613
Сказал псж которые выкупают контракт через игрока покупают на пол ляма игроков, никого толком не продают, и почему то в фаер плей у них все отлично)
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Maxi_7
1618930811
Президент ПСЖ забыл добавить : "И это не потому что у меня одна из руководящих должностей в УЕФА, нет, нет, что вы, только за все хорошее против всего плохого"...)))
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Ziklop
1618933679
удачно складывается для ПСЖ , можно будет праздновать победу в ЛЧ
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BRO_football
1618936434
ПСЖ отказался от европейской Суперлиги только потому, что президент этого клуба Нассер Аль-Хелаифи входит в исполком УЕФА. Плюс Катар, откуда родом президент ПСЖ, владеет правами на вещание Лиги чемпионов, которые продает на весь мир. То есть ПСЖ и с Лиги чемпионов имеет огромные бабки и жаловаться им не на что.
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Hektor 84
1619043836
Лизнул так лизнул! УЕФА еще лет 5 не будет обращать внимание на нарушения ффп парижанами.
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