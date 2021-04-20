Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Мы – с УЕФА. Футбол – спорт для всех»

«ПСЖ» отвергает идею создания европейской Суперлиги. Об этом заявил президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.
«Мы продолжим работать с УЕФА. «ПСЖ» твердо убежден, что футбол – спорт для всех. В этом вопросе я был последовательным с самого начала», – сказал функционер.
- Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
- Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо