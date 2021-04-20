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  • Инфантино: «Суперлига находится за пределами системы. Мы должны защитить модель европейского футбола. Она успешна»

Инфантино: «Суперлига находится за пределами системы. Мы должны защитить модель европейского футбола. Она успешна»

20 апреля 2021, 14:23
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Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил против европейской Суперлиги. Он дал понять, что ее клубы полностью выходят из системы мирового футбола.

«В ФИФА мы можем только категорически не одобрить создание Суперлиги, которая является закрытой организацией, откалывается от нынешних институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА, ФИФА. Она находится за пределами системы. Я полностью поддерживаю европейский футбол, УЕФА, ассоциации.

Люди должны подумать не только об акционерах, но и о других людях, болельщиках. Мы должны защитить модель европейского футбола, национальные сборные. Если кто-то решит идти своим путем, они должны нести ответственность за него. Это означает, что или ты внутри или снаружи, по-другому не бывает.

Посмотрите на европейский футбол. Я являюсь продуктом этой системы. Когда мы играли в низшей лиге в Швейцарии, у нас был длинный путь наверх. Это то, что связывает футбол. Я работал в УЕФА 16 лет, упорно трудился, чтобы защитить принципы и ценности, модель европейского футбола, которая доказала свою успешность», – сказал Инфантино.

  • Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.
  • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
  • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

Инфантино: «Обсудим вариант проведения ЧМ и Евро раз в два года»

ФИФА – о Суперлиге Европы: «Можем выразить только неодобрительное отношение к созданию турнира»

Источник: «Р-Спорт»
Весь мир
Комментарии (1)
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Maxi_7
1618918330
Перевожу на русский слова Инфантильно :" Суперлига находится за пределами наших карманов. Мы должны защитить наши деньги. Нам хорошо, отвалите!".
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