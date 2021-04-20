Кантона: «Спрашивали ли болельщиков о Суперлиге? Нет, и это позор»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поделился мнением о создании Суперлиги.

«Целый год мы смотрим матчи лучших клубов мира с лучшими футболистами по телевизору. Это так скучно… Потому что нет фанатов. Болельщики поют, прыгают, поддерживают свои команды.

Фанаты – главное, что есть в футболе, поэтому их нужно уважать. А спрашивали ли большие клубы своих болельщиков о том, что они думают о Суперлиге? К сожалению, нет, и это позор», – сказал Кантона.