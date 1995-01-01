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    Кантона: «Спрашивали ли болельщиков о Суперлиге? Нет, и это позор»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поделился мнением о создании Суперлиги.

    «Целый год мы смотрим матчи лучших клубов мира с лучшими футболистами по телевизору. Это так скучно… Потому что нет фанатов. Болельщики поют, прыгают, поддерживают свои команды.

    Фанаты – главное, что есть в футболе, поэтому их нужно уважать. А спрашивали ли большие клубы своих болельщиков о том, что они думают о Суперлиге? К сожалению, нет, и это позор», – сказал Кантона.

    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • Футболисты, участвующие в Суперлиге, не смогут играть на чемпионатах мира и Европы.

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    Источник: Manchester Evening News

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1764

      ItalianFootball 37 минут назад

      Не спросили, ок, одна сторона медали, но неужели истинный болельщик футбола не пойдет на такие топовые матчи ? Кантона хайпит малость на публику.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3230

      Fusballer 2 часа назад

      Согласен. Смотреть на это убожество без стадионной атмосферы невозможно. Пусть там хоть все 22 игрока звездами будут. РПЛ со зрителями и то приятнее смотреть, несмотря на чаще всего унылую игру и результаты.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2627

      Oldtrafford83 2 часа назад

      Король Эрик всё правильно говорит,стыд и позор!!!

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