«Зенит» интересуется форвардом «Фламенго» Габриэлем

Нападающий «Фламенго» Габриэль Барбоза стал трансферной целью «Зенита».
Петербургский клуб хочет купить 24-летнего футболиста, но пока не может себе позволить столь дорогостоящую сделку.
Кроме того, сам бразилец предпочитает продолжить карьеру не в России, а в Испании или Англии.
- Габриэль известен по выступлениям за миланский «Интер».
- В составе «Фламенго» форвард забил 59 голов в 86 матчах.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: Твиттер Раисы Симплисио
Бразильская журналистка. Репортер Brasil Global Tour (проект, связанный со сборной Бразилии). Пишет для Goal.com. Аудитория в твиттере - более 212 тысяч подписчиков.