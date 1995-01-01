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    «Зенит» интересуется форвардом «Фламенго» Габриэлем

    Нападающий «Фламенго» Габриэль Барбоза стал трансферной целью «Зенита».

    Петербургский клуб хочет купить 24-летнего футболиста, но пока не может себе позволить столь дорогостоящую сделку.

    Кроме того, сам бразилец предпочитает продолжить карьеру не в России, а в Испании или Англии.

    • Габриэль известен по выступлениям за миланский «Интер».
    • В составе «Фламенго» форвард забил 59 голов в 86 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Раисы Симплисио

    Бразильская журналистка. Репортер Brasil Global Tour (проект, связанный со сборной Бразилии). Пишет для Goal.com. Аудитория в твиттере - более 212 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 21:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: -950

      СуперПАВ9 1 час назад

      Кого тогда продовать из легионеров?

      0
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      Рейтинг: +3216

      Fusballer 1 час назад

      Ну всё, эта новость окончательно добила - Зенит не может позволить потратить жалкие 20 лямов!

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