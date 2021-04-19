«Зенит» интересуется форвардом «Фламенго» Габриэлем

Нападающий «Фламенго» Габриэль Барбоза стал трансферной целью «Зенита».

Петербургский клуб хочет купить 24-летнего футболиста, но пока не может себе позволить столь дорогостоящую сделку.

Кроме того, сам бразилец предпочитает продолжить карьеру не в России, а в Испании или Англии.