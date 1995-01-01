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    Евсеев: «Где шесть очков «Спартака» в матчах с «Уфой»? В начале сезона только про это и говорили»

    Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил, как летом прошлого года башкирской команде пророчили два поражения в матчах РПЛ со «Спартаком».

    • Это было связано с переходом на работу из одного клуба в другой генерального директора Шамиля Газизова.
    • В первом круге игра завершилась ничьей 1:1, а во втором – победой уфимцев со счетом 3:0.

    «Уфа» обыграла «Спартак», много что сказано, но я спрошу: где шесть очков «Спартака» в матчах с «Уфой»?

    Вспомните начало сезона, все только про это и говорят. Гарантированные шесть очков, фарм-клуб... Одно очко из шести. Одно», – написал Евсеев в своей колонке для «Чемпионата».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:34
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2158

      Челнинец 1 час назад

      Зеня - Сочи фарм клуб, 6 очков бомжы получили! РПЛ самый конченный чемпионат в Европе!

      0
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      Рейтинг: +4456

      maygli > Челнинец 2 минуты назад

      Не шесть, а двенадцать. За все игры даже ничейку не сыграл. Все игры с Зениту продул.

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      Рейтинг: +4031

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Не примазывайся к успехам, Вадик. Все, на что ты способен - двухэтажный автобус в своей штрафной. Тренер из ФНЛ Стукалов имея тот же состав, что и ты - даже чуть хуже, обыграл и ахмат и спартак по делу, а не в редких контратаках.

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      Рейтинг: +8146

      NewLife 1 час назад

      Да, да, это был популярный дискурс на бомжацких лежбищах под боярышник.

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      Рейтинг: +8194

      Вомбат 1 час назад

      Не придумывайте историю, господин Евсеев. Если кто вам такое сболтнул летом про Уфу, то это не значит "все говорили". Многие (но тоже не все) говорили такое про Химки, а вовсе не про Уфу. Да и про Химки эти разговоры прекратились в сентябре после смены главного тренера. Все знают, что Черевченко в такие игры не играет.

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