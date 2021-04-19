Евсеев: «Где шесть очков «Спартака» в матчах с «Уфой»? В начале сезона только про это и говорили»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил, как летом прошлого года башкирской команде пророчили два поражения в матчах РПЛ со «Спартаком».

Это было связано с переходом на работу из одного клуба в другой генерального директора Шамиля Газизова .

. В первом круге игра завершилась ничьей 1:1, а во втором – победой уфимцев со счетом 3:0.

«Уфа» обыграла «Спартак», много что сказано, но я спрошу: где шесть очков «Спартака» в матчах с «Уфой»?

Вспомните начало сезона, все только про это и говорят. Гарантированные шесть очков, фарм-клуб... Одно очко из шести. Одно», – написал Евсеев в своей колонке для «Чемпионата».