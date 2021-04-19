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  • Евсеев: «Где шесть очков «Спартака» в матчах с «Уфой»? В начале сезона только про это и говорили»

Евсеев: «Где шесть очков «Спартака» в матчах с «Уфой»? В начале сезона только про это и говорили»

19 апреля 2021, 19:34
8

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил, как летом прошлого года башкирской команде пророчили два поражения в матчах РПЛ со «Спартаком».

  • Это было связано с переходом на работу из одного клуба в другой генерального директора Шамиля Газизова.
  • В первом круге игра завершилась ничьей 1:1, а во втором – победой уфимцев со счетом 3:0.

«Уфа» обыграла «Спартак», много что сказано, но я спрошу: где шесть очков «Спартака» в матчах с «Уфой»?

Вспомните начало сезона, все только про это и говорят. Гарантированные шесть очков, фарм-клуб... Одно очко из шести. Одно», – написал Евсеев в своей колонке для «Чемпионата».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (8)
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Вомбат
1618850798
Не придумывайте историю, господин Евсеев. Если кто вам такое сболтнул летом про Уфу, то это не значит "все говорили". Многие (но тоже не все) говорили такое про Химки, а вовсе не про Уфу. Да и про Химки эти разговоры прекратились в сентябре после смены главного тренера. Все знают, что Черевченко в такие игры не играет.
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NewLife
1618851471
Да, да, это был популярный дискурс на бомжацких лежбищах под боярышник.
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Ганнибал Лектор
1618852870
Не примазывайся к успехам, Вадик. Все, на что ты способен - двухэтажный автобус в своей штрафной. Тренер из ФНЛ Стукалов имея тот же состав, что и ты - даже чуть хуже, обыграл и ахмат и спартак по делу, а не в редких контратаках.
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Челнинец
1618853544
Зеня - Сочи фарм клуб, 6 очков бомжы получили! РПЛ самый конченный чемпионат в Европе!
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ivany4
1618866919
При тебе ничейки гоняли. Без тебя выигрывают. Где Уфа, и где Евсеев??)
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Каратель помойников
1618920916
Про это только бзденитовцы блеяли
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Боцман59rus
1618921988
Смени пластинку
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