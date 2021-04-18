Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Газизов – о посте «Спартака»: «Гвоздики надо сажать, а не фиалки»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на пост «Спартака» в твиттере.

    Накануне матча клуб написал: «В тишине провели субботник: собрали перчатки, посадили фиалки. Только кормушек для птиц не нашли. В общем, к приезду гостей из Уфы готовы».

    «С Федуном, конечно, не общались. Что касается постов про фиалки: гвоздики надо сажать, а не фиалки. Не знаю для кого, но сегодня посадили для кого-то гвоздики. Задело ли меня? Да ну бросьте, я взрослый. Команде не показывал, зачем? Они все все понимают.

    Счет 3-0 – убедительно, могли еще забивать. Были намного убедительнее, чем они. Почему так произошло – не ко мне все-таки. Я свою команду поблагодарил. Семь лет назад от меня ушел мой сын, я вчера его просил о помощи в этой игре. Спасибо ему, с небес он мне помог», – сказал Газизов.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • За увольнение из московского клуба он получил около 100 миллионов рублей.
    • Этой весной он вернулся в «Уфу».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2021 22:41
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20653

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      Надо быть сдержаннее. Неприятно такое читать.(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12919

      JTherry 18 минут назад

      фиалки... кормушки... все это ерунда - у Спартака решающий отрезок в концовке чемпионата, а они "сливают" команде из зоны вылета(( Газик вам шлет пламенный привет с гвоздиками на 99-летие... и возьмите урок у Стукалова по подготовке к решающим матчам...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26142

      VVM1964 1 час назад

      Что-то мне от всего сказанного , как то ..... Наверное не стоит личные трагедии выносить на всеобщее обозрение что-ли ... И пусть даже такую важную победу , как то привязывать к этому . Но - каждый человек , сам себе судья ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3403

      Из Твери Леха 1 час назад

      Фиалки не посажены были, а кинуты.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84671
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru