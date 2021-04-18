Газизов – о посте «Спартака»: «Гвоздики надо сажать, а не фиалки»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на пост «Спартака» в твиттере.

Накануне матча клуб написал: «В тишине провели субботник: собрали перчатки, посадили фиалки. Только кормушек для птиц не нашли. В общем, к приезду гостей из Уфы готовы».

«С Федуном, конечно, не общались. Что касается постов про фиалки: гвоздики надо сажать, а не фиалки. Не знаю для кого, но сегодня посадили для кого-то гвоздики. Задело ли меня? Да ну бросьте, я взрослый. Команде не показывал, зачем? Они все все понимают.

Счет 3-0 – убедительно, могли еще забивать. Были намного убедительнее, чем они. Почему так произошло – не ко мне все-таки. Я свою команду поблагодарил. Семь лет назад от меня ушел мой сын, я вчера его просил о помощи в этой игре. Спасибо ему, с небес он мне помог», – сказал Газизов.