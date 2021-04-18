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  • Газизов – о посте «Спартака»: «Гвоздики надо сажать, а не фиалки»

Газизов – о посте «Спартака»: «Гвоздики надо сажать, а не фиалки»

18 апреля 2021, 22:41
11

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на пост «Спартака» в твиттере.

Накануне матча клуб написал: «В тишине провели субботник: собрали перчатки, посадили фиалки. Только кормушек для птиц не нашли. В общем, к приезду гостей из Уфы готовы».

«С Федуном, конечно, не общались. Что касается постов про фиалки: гвоздики надо сажать, а не фиалки. Не знаю для кого, но сегодня посадили для кого-то гвоздики. Задело ли меня? Да ну бросьте, я взрослый. Команде не показывал, зачем? Они все все понимают.

Счет 3-0 – убедительно, могли еще забивать. Были намного убедительнее, чем они. Почему так произошло – не ко мне все-таки. Я свою команду поблагодарил. Семь лет назад от меня ушел мой сын, я вчера его просил о помощи в этой игре. Спасибо ему, с небес он мне помог», – сказал Газизов.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • За увольнение из московского клуба он получил около 100 миллионов рублей.
  • Этой весной он вернулся в «Уфу».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Из Твери Леха
1618775014
Фиалки не посажены были, а кинуты.
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VVM1964
1618775951
Что-то мне от всего сказанного , как то ..... Наверное не стоит личные трагедии выносить на всеобщее обозрение что-ли ... И пусть даже такую важную победу , как то привязывать к этому . Но - каждый человек , сам себе судья ...
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JTherry
1618778879
фиалки... кормушки... все это ерунда - у Спартака решающий отрезок в концовке чемпионата, а они "сливают" команде из зоны вылета(( Газик вам шлет пламенный привет с гвоздиками на 99-летие... и возьмите урок у Стукалова по подготовке к решающим матчам...
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DOCTOR PENALTY
1618779215
Надо быть сдержаннее. Неприятно такое читать.(
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docndoc
1618792310
Вот зачем сына покойного приплёл??? Я почему-то эпизод из "Властелина колец" вспомнил... Не надо людей провоцировать, себе же больней сделаешь..
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paracetamol
1618805887
Гвоздики нужно сажать в четном количестве.
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Старикан
1618808100
Мышиная возня... противно...
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САДЫЧОК
1618811028
Что то сайт Лагает и уже давно ! Газизов- это вредитель Нашего футбола !
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WZ
1618816388
Зачем этот сыр-бор? В принципе начал Спартак. Какой привет, такой ответ.
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Микояновский мясокомбинат
1618819887
И траурную ленту...)))
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