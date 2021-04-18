Олич: «Тренер не может исправить все за неделю-две. У нас много работы»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич дал комментарий после матча 26-го тура РПЛ с «Сочи». Московская команда уступила со счетом 1:2.

Это поражение стало для ЦСКА первым при Оличе. Он сменил в конце апреля Виктора Гончаренко .

. Клуб занимает пятое место в турнирной таблице.

– Оцените шансы ЦСКА на еврокубки.

– Осталось четыре игры. Знали, что будет тяжелый сезон. Надо смотреть на следующую игру и на то, чему нас научит эта игра.

– Что нужно исправить?

– У нас много работы. Видел это с первого дня. Тренер ни одной команды не может за неделю-две все исправить. Верю в эту команду, у нас хорошие игроки. Нужно вынести урок и готовиться к следующей игре. Попробуем победить.