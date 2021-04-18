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  • Олич: «Тренер не может исправить все за неделю-две. У нас много работы»

Олич: «Тренер не может исправить все за неделю-две. У нас много работы»

18 апреля 2021, 20:20
13

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич дал комментарий после матча 26-го тура РПЛ с «Сочи». Московская команда уступила со счетом 1:2.

  • Это поражение стало для ЦСКА первым при Оличе. Он сменил в конце апреля Виктора Гончаренко.
  • Клуб занимает пятое место в турнирной таблице.

– Оцените шансы ЦСКА на еврокубки.

– Осталось четыре игры. Знали, что будет тяжелый сезон. Надо смотреть на следующую игру и на то, чему нас научит эта игра.

– Что нужно исправить?

– У нас много работы. Видел это с первого дня. Тренер ни одной команды не может за неделю-две все исправить. Верю в эту команду, у нас хорошие игроки. Нужно вынести урок и готовиться к следующей игре. Попробуем победить.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Олич Ивица
Комментарии (13)
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Skull_Boy
1618767176
В принципе да учитывая что это хлам, а не состав, где играют 4 человека - Акинфеев, Марио, Магнусон и Влашич
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alex1951
1618767337
К в воду глядели: Наши люди написали еще тогда ,Когда Олича на трон затаскивали. Что Олич игрок был,да....но тренер ..Ни об чём! Так и вышло... И ваапще ,что это за хрень - менять тренеров во время заключительной фазы? Идиоты,итак ясно,что Газпром чемпион..
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RUBINTATAR
1618768101
Один матч,пока ничего не понятно.
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Raider26
1618768895
Вы к главному матчу подготовьтесь! Чтобы не хуже чем Уфа сегодня.
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Вомбат
1618769524
Команда ЦСКА разобрана, да и состав не сбалансирован. Никто из тех, кто хоть немного разбирается в футболе, тренера Олича в поражении от Сочи не винит. О его работе можно будет судить только в следущем сезоне.
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KalterJax
1618770485
Это всё понятно! только Олич не тренер! пока что
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gambler35
1618773859
Смотрю на Уфу-совсем другая команда стала! Так там и 2х недель не прошло.
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житель СПб
1618777536
А вот это мне не нравится - все на предыдущего тренера валить. Некрасиво!
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111ax
1618821223
да с таким составом, подающими надежды они были год-два назад, но как раз года два назад (когда обыгрывали Реал) был их пик, как ни странно. Не хватает опытного костяка
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Ziklop
1618826082
когда выигрывал это значит рулил, как проиграл то и времени еще не было на работу.
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