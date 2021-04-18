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    Олич: «Тренер не может исправить все за неделю-две. У нас много работы»

    Главный тренер ЦСКА Ивица Олич дал комментарий после матча 26-го тура РПЛ с «Сочи». Московская команда уступила со счетом 1:2.

    • Это поражение стало для ЦСКА первым при Оличе. Он сменил в конце апреля Виктора Гончаренко.
    • Клуб занимает пятое место в турнирной таблице.

    – Оцените шансы ЦСКА на еврокубки.

    – Осталось четыре игры. Знали, что будет тяжелый сезон. Надо смотреть на следующую игру и на то, чему нас научит эта игра.

    – Что нужно исправить?

    – У нас много работы. Видел это с первого дня. Тренер ни одной команды не может за неделю-две все исправить. Верю в эту команду, у нас хорошие игроки. Нужно вынести урок и готовиться к следующей игре. Попробуем победить.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: -8

      RUBINTATAR 2 минуты назад

      Один матч,пока ничего не понятно.

      0
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      Рейтинг: +9054

      alex1951 15 минут назад

      К в воду глядели:
      Наши люди написали еще тогда ,Когда Олича на трон затаскивали.
      Что Олич игрок был,да....но тренер ..Ни об чём!
      Так и вышло...
      И ваапще ,что это за хрень - менять тренеров во время заключительной фазы?
      Идиоты,итак ясно,что Газпром чемпион..

      0
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      Рейтинг: +11800

      Skull_Boy 17 минут назад

      В принципе да учитывая что это хлам, а не состав, где играют 4 человека - Акинфеев, Марио, Магнусон и Влашич

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