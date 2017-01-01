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    РПЛ. «Рубин» обыграл «Урал» и поднялся на четвертое место, Дюпин отбил пенальти

    «Рубин» обыграл «Урал» (1:0) на выезде в матче 26-го тура РПЛ. Единственный гол на 45-й минуте забил хавбек гостей Дарко Йевтич.

    На 82-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник «Рубина» Денис Макаров. Форвард «Урала» Андрей Панюков не смог реализовать пенальти на 83-й минуте.

    Казанский клуб одержал третью победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ.

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Йевтич, 45.

    «Урал»: Годзюр, Калинин, Рыков, Страндберг, Адамов (Кулаков, 81), Мишкич, Егорычев (Максименко, 87), Евсеев, Ибрахимай (Панюков, 62), Гаджимурадов, Погребняк.

    «Рубин»: Дюпин, Самошников, Старфельт, Уремович, Зотов, Кварацхелия (Бакаев, 32; Им Бом, 64), Йевтич (Костюков, 87), Абильдгор, Шатов (Зуев, 86), Макаров, Деспотович.

    Предупреждения: Егорычев, 25; Гаджимурадов, 53 – Зотов, 21; Макаров, 34; Бакаев, 56; Абильдгор, 64; Самошников, 68; Дюпин, 90+1.

    Удаления: нет – Макаров, 82 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1109

      Muboraksho 40 минут назад

      Рубин молодцы. Слуцкий лучший тренер РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +6855

      GoLenaStop 47 минут назад

      Да, Рубин заиграл свежо, футбол с дальними ударами.
      Молодцы, выросли!

      1
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      Рейтинг: +20740

      silver29 1 час назад

      Браво Слуцкий !!! На сегодня он лучший из отечественных тренеров !

      2
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      Рейтинг: +11892

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Борьба за евро кубковые места обостряется !

      0
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      Рейтинг: +1862

      petrucho-spb 1 час назад

      Не плохо рубин набрал обороты. Слуцкий конечно может.

      2
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      Рейтинг: +6081

      Рубинище 2 часа назад

      с победой нас. Йевтич снова приятно удивил, Дюпин - какой же нужный пендаль взял-красавец. Начали прибивать нас, надуманный пенальти, Макарова удалили. Квичи здоровья-но как же всё не вовремя. впереди архиважные игры ведь.

      2
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      Рейтинг: +12535

      Garrincha58 2 часа назад

      пенальти придуманный поэтому и не реализован игра бестолковая один Хаджимурадов всю игру носился молодец! в следующей игре что будет делать Рубин без Квары и Макарова непонятно

      2
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      Рейтинг: +55

      xaker92 2 часа назад

      Урал всю игру без касания валялись на поле...так что отраженный пенальти по заслугам!

      2
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      Рейтинг: +12883

      JTherry 3 часа назад

      матч неинтересный, скучный по моментам...) Рубин обыграл одну из самых бездарных команд РПЛ, поздравляю! даже пенальти Урал (Панюков) не смог реализовать, бездари, 11 деревяшек на поле месили говно... Рубин без Хвичи скучен до безобразия... и за это "кино" надо платить деньги?))

      3
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      Рейтинг: +1969

      Алехсбургер. 3 часа назад

      не звиздя,без звёзд,но к звёздам..)
      Слуцкий начал удивлять уже сейчас,а обещал в следующем сезоне.

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