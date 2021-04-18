РПЛ. «Рубин» обыграл «Урал» и поднялся на четвертое место, Дюпин отбил пенальти

«Рубин» обыграл «Урал» (1:0) на выезде в матче 26-го тура РПЛ. Единственный гол на 45-й минуте забил хавбек гостей Дарко Йевтич.

На 82-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник «Рубина» Денис Макаров. Форвард «Урала» Андрей Панюков не смог реализовать пенальти на 83-й минуте.

Казанский клуб одержал третью победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Йевтич, 45.

«Урал»: Годзюр, Калинин, Рыков, Страндберг, Адамов (Кулаков, 81), Мишкич, Егорычев (Максименко, 87), Евсеев, Ибрахимай (Панюков, 62), Гаджимурадов, Погребняк.

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Старфельт, Уремович, Зотов, Кварацхелия (Бакаев, 32; Им Бом, 64), Йевтич (Костюков, 87), Абильдгор, Шатов (Зуев, 86), Макаров, Деспотович.

Предупреждения: Егорычев, 25; Гаджимурадов, 53 – Зотов, 21; Макаров, 34; Бакаев, 56; Абильдгор, 64; Самошников, 68; Дюпин, 90+1.

Удаления: нет – Макаров, 82 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ