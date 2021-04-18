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  • РПЛ. «Рубин» обыграл «Урал» и поднялся на четвертое место, Дюпин отбил пенальти

РПЛ. «Рубин» обыграл «Урал» и поднялся на четвертое место, Дюпин отбил пенальти

18 апреля 2021, 13:53
11

«Рубин» обыграл «Урал» (1:0) на выезде в матче 26-го тура РПЛ. Единственный гол на 45-й минуте забил хавбек гостей Дарко Йевтич.

На 82-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник «Рубина» Денис Макаров. Форвард «Урала» Андрей Панюков не смог реализовать пенальти на 83-й минуте.

Казанский клуб одержал третью победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Йевтич, 45.

«Урал»: Годзюр, Калинин, Рыков, Страндберг, Адамов (Кулаков, 81), Мишкич, Егорычев (Максименко, 87), Евсеев, Ибрахимай (Панюков, 62), Гаджимурадов, Погребняк.

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Старфельт, Уремович, Зотов, Кварацхелия (Бакаев, 32; Им Бом, 64), Йевтич (Костюков, 87), Абильдгор, Шатов (Зуев, 86), Макаров, Деспотович.

Предупреждения: Егорычев, 25; Гаджимурадов, 53 – Зотов, 21; Макаров, 34; Бакаев, 56; Абильдгор, 64; Самошников, 68; Дюпин, 90+1.

Удаления: нет – Макаров, 82 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Рубин
Комментарии (11)
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1618743415
Как можно было так бездарно пробить пенальти!!!
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xaker92
1618743602
комментатор ужасный, всех путал, не мог заткнуться, неправильно называл фамилии...позор для Матч ТВ. Наберите нормальных комментаторов уже... По игре...Деспот выглядит очень тяжело как и вся команда, ощущение что все уставшие...Хван не набрал еще форму. На удивление Йевтич делает результат 2 игру подряд. Здоровья Кваре. Отдельное спасибо Дюпину, Старфельду, Уремовичу. Судья тоже гавнюк тот еще...вообще не совпадали по моментам его карточки...Команде дотерпеть сезон! Верим. Рубин вперед!
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Алехсбургер.
1618743732
не звиздя,без звёзд,но к звёздам..) Слуцкий начал удивлять уже сейчас,а обещал в следующем сезоне.
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JTherry
1618743796
матч неинтересный, скучный по моментам...) Рубин обыграл одну из самых бездарных команд РПЛ, поздравляю! даже пенальти Урал (Панюков) не смог реализовать, бездари, 11 деревяшек на поле месили говно... Рубин без Хвичи скучен до безобразия... и за это "кино" надо платить деньги?))
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xaker92
1618743877
Урал всю игру без касания валялись на поле...так что отраженный пенальти по заслугам!
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Garrincha58
1618744403
пенальти придуманный поэтому и не реализован игра бестолковая один Хаджимурадов всю игру носился молодец! в следующей игре что будет делать Рубин без Квары и Макарова непонятно
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Рубинище
1618746583
с победой нас. Йевтич снова приятно удивил, Дюпин - какой же нужный пендаль взял-красавец. Начали прибивать нас, надуманный пенальти, Макарова удалили. Квичи здоровья-но как же всё не вовремя. впереди архиважные игры ведь.
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petrucho-spb
1618747717
Не плохо рубин набрал обороты. Слуцкий конечно может.
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GoLenaStop
1618751793
Да, Рубин заиграл свежо, футбол с дальними ударами. Молодцы, выросли!
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Muboraksho
1618752249
Рубин молодцы. Слуцкий лучший тренер РПЛ.
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