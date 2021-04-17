Семак: «Вышедшие на замену игроки заставили «Краснодар» ошибаться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал исход матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:2). Действующие чемпионы уступали в два мяча.

«Матч выдался достаточно интересный. Что касается нашей игры, мы получили быстрый неприятный гол, хотя мы с самого начала неплохо контролировали мяч. Тем не менее, мы смогли перевернуть ход матча, могли даже добиться победы. Спасибо ребятам за такую ничью.

В первом тайме игра была неплохой за исключением оборонительного плана, особо нет вопросов по контролю мяча. После второго мяча нужно было кардинально менять игру. «Краснодар» дальше спокойно контролировал бы мяч, нам нужно было наоборот набрать темп, что и сделали игроки, которые вышли на замену. Они заставили соперника ошибаться, забили два мяча и достаточно остро смотрелись в атаке», – сказал Семак.