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    Семак: «Вышедшие на замену игроки заставили «Краснодар» ошибаться»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал исход матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:2). Действующие чемпионы уступали в два мяча.

    «Матч выдался достаточно интересный. Что касается нашей игры, мы получили быстрый неприятный гол, хотя мы с самого начала неплохо контролировали мяч. Тем не менее, мы смогли перевернуть ход матча, могли даже добиться победы. Спасибо ребятам за такую ничью.

    В первом тайме игра была неплохой за исключением оборонительного плана, особо нет вопросов по контролю мяча. После второго мяча нужно было кардинально менять игру. «Краснодар» дальше спокойно контролировал бы мяч, нам нужно было наоборот набрать темп, что и сделали игроки, которые вышли на замену. Они заставили соперника ошибаться, забили два мяча и достаточно остро смотрелись в атаке», – сказал Семак.

    • Алексей Ионов дважды забил своему бывшему клубу «Зениту».
    • «Краснодар» прервал серию из 3 поражений подряд.
    • «Краснодар» не обыгрывает «Зенит» дома с 2016 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:02
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4565

      Давид59 12 минут назад

      Краснодар сейчас не в лучшей форме. Было видно, "правильный" прессинг ставит команду в тупик. Но в Зените постоянно выпадают пара-тройка игроков.

      0
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      Рейтинг: +3150

      Fusballer > Давид59 1 минуту назад

      Дзюба вечно выпадающий.

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      Рейтинг: +8160

      Вомбат 1 час назад

      Пока главный тренер в Зените Семак, боюсь, что никакие игроки Зенита не заставят ошибавться не только Лацио, но и Брюгге. Этот футбол только для внутреннего употребления.

      2
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      Рейтинг: +3150

      Fusballer 1 час назад

      А Лацио, например, какие игроки заставят ошибаться?

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      Рейтинг: +7378

      knikos > Fusballer 36 минут назад

      А какие игроки Сант-Галлена заставили ошибаться спамовцев ?

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