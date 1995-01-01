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    «Спартак» сам инициировал проверку в отношении начальника команды Козловцева

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что проверка в отношении начальника команды «Спартака» Василия Козловцева состоялась по инициативе самого клуба.

    «Проверку Козловцева инициировал сам «Спартак» – «Локомотив» никаких материалов не присылал. «Спартак» заявил устное ходатайство о поверке по поводу необеспечения безопасности на стадионе. Козловцев сам сказал, что он заходил в судейскую. Мы посмотрели видео, кстати, хорошего качества – да, это был именно Козловцев. «Спартак» поступил честно», – сказал Григорьянц.

    • Козловцева оштрафовали на 150 тысяч рублей.
    • «Спартак» идет на втором месте в таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4394

      Павелий 12 минут назад

      Спартак всегда поступал честно, поступает честно и всегда будет поступать честно. И это одна из причин, почему никакие рейтинги им. Миллера не могут вытянуть политпроект чуть повыше в иерархии болельщиков.

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      Рейтинг: +2747

      absent32 55 минут назад

      милота то какая)))) +5 к карме)))))))))))))))))

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      Рейтинг: +23618

      пьяныйхоровод 1 час назад

      ))))))))))))))))))))))))

      -1
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      Рейтинг: +16998

      vladimir-7 2 часа назад

      спартак думал, что все обратят внимание на то, что Козловцев выходил
      из судейской, а не входил, как Сухина и наказания ему не будет, но просчитался.

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