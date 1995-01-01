«Спартак» сам инициировал проверку в отношении начальника команды Козловцева

Спартак всегда поступал честно, поступает честно и всегда будет поступать честно. И это одна из причин, почему никакие рейтинги им. Миллера не могут вытянуть политпроект чуть повыше в иерархии болельщиков.
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что проверка в отношении начальника команды «Спартака» Василия Козловцева состоялась по инициативе самого клуба.
«Проверку Козловцева инициировал сам «Спартак» – «Локомотив» никаких материалов не присылал. «Спартак» заявил устное ходатайство о поверке по поводу необеспечения безопасности на стадионе. Козловцев сам сказал, что он заходил в судейскую. Мы посмотрели видео, кстати, хорошего качества – да, это был именно Козловцев. «Спартак» поступил честно», – сказал Григорьянц.
- Козловцева оштрафовали на 150 тысяч рублей.
- «Спартак» идет на втором месте в таблице РПЛ.