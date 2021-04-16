Стукалов – о российском футболе: «В нас заложено много консерватизма. Нужно давать шанс молодым»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов высказался о работе с молодыми футболистами в российском футболе.

– Вы 10 лет отработали в детско-юношеском футболе. Что забрали оттуда во взрослый?

– Детский и взрослый футбол – это две разные планеты. Вот совсем разные вещи. Можно сказать, что прошел все этапы, мой путь от детского до тренера РПЛ занял ровно 16 лет.

– Звучит долго.

– На самом деле, для тренера без игровой карьеры не так уж и долго. В 21 год уже работал тренером в «Смене», потом пошел по ступенькам. Это действительно многое дало в плане опыта. Тот же Слуцкий начинал с детей, а стал одним из лучших тренеров в стране.

– Этот опыт помогает вам лучше понимать молодых и доверять им?

– Посмотрите вокруг. Иностранцы, которые приходят, – Шварц, Николич... Они доверяют. Захарян, Тюкавин, Мухин и многие другие уже приносят пользу и прекрасно смотрятся. И что? Почему мы им не доверяем?

В нас заложено много консерватизма, мы привыкли ставить на опытных игроков, которые чего-то добились. Не говорю, что нужно сразу всех молодых выпустить в основе, но, если ты видишь, что есть игроки, которые реально на подходе, им нужно дать шанс.

Эти ребята мотивированы на реализацию своей мечты, контракт для них не главное, поэтому этой энергией можно воспользоваться. Когда деньги стоят не на первом плане, то, на мой взгляд, из игрока можно выжать гораздо больше.

Стукалов: «Меня можно сравнить с Тедеско. Мы горячие ребята»