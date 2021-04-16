Малафеев – об обвинениях «Зенита» и «Сочи» в «договорняке»: «Эти разговоры – для бедных. Разбирающиеся в футболе все видят»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал обвинения «Зенита» и «Сочи» в организации договорного матча.
– Вы матч смотрели? Мне кажется, тут вопросов даже не стоит. Все разбирающиеся в футболе люди все видят. Это был хороший матч, в котором играли сильные команды, ни одна не хотела проигрывать.
Молодые и немолодые ребята, которые были до этого в «Зените», доказывали свою состоятельность как можно более уверенно, чтобы тренеры «Зенита» не забывали о них. «Сочи» есть «Сочи», но «Зенит» всегда играет в еврокубках. Это очень важно для игроков. А все эти разговоры – для бедных и для тех, кому делать нечего.
– Эти разговоры – это раскачивание лодки?
– Это не совсем футбольная тема и носит более массовый характер с точки зрения восприятия. Мы знаем много расистских, националистских высказываний и всего, что с этим связано. Не хотелось бы акцентировать на этом внимание.
В любом случае футбол должен вставать в главу угла. Лучше обсуждать его, ошибки и классные действия игроков, чем околофутбольные моменты. Понятно, что всем интересно покопаться в грязном белье, но мне это точно неинтересно.
- «Зенит» обыграл «Сочи» (2:1) в 25-м туре РПЛ.
- Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ.
- «Сочи» идет на 7-м месте.