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  • Малафеев – об обвинениях «Зенита» и «Сочи» в «договорняке»: «Эти разговоры – для бедных. Разбирающиеся в футболе все видят»

Малафеев – об обвинениях «Зенита» и «Сочи» в «договорняке»: «Эти разговоры – для бедных. Разбирающиеся в футболе все видят»

16 апреля 2021, 09:34
16

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал обвинения «Зенита» и «Сочи» в организации договорного матча.

– Вы матч смотрели? Мне кажется, тут вопросов даже не стоит. Все разбирающиеся в футболе люди все видят. Это был хороший матч, в котором играли сильные команды, ни одна не хотела проигрывать.

Молодые и немолодые ребята, которые были до этого в «Зените», доказывали свою состоятельность как можно более уверенно, чтобы тренеры «Зенита» не забывали о них. «Сочи» есть «Сочи», но «Зенит» всегда играет в еврокубках. Это очень важно для игроков. А все эти разговоры – для бедных и для тех, кому делать нечего.

– Эти разговоры – это раскачивание лодки?

– Это не совсем футбольная тема и носит более массовый характер с точки зрения восприятия. Мы знаем много расистских, националистских высказываний и всего, что с этим связано. Не хотелось бы акцентировать на этом внимание.

В любом случае футбол должен вставать в главу угла. Лучше обсуждать его, ошибки и классные действия игроков, чем околофутбольные моменты. Понятно, что всем интересно покопаться в грязном белье, но мне это точно неинтересно.

  • «Зенит» обыграл «Сочи» (2:1) в 25-м туре РПЛ.
  • Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ.
  • «Сочи» идет на 7-м месте.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Малафеев Вячеслав
Комментарии (16)
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alp
1618556429
щетаю, надо просто не обращать внимание на визги московских журналюг..
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NewLife
1618558868
Бомбардир, пора заводить рубрику: "нарочно не придумаешь" Малафеев недалеко ушел от зюбы и радимова. Я скучаю по ним, но зато новый весельчак выдает перлы: "тут вопросов даже не стоит" "все эти разговоры – для бедных и для тех, кому делать нечего" "массовый характер с точки зрения восприятия." "футбол должен вставать в главу угла" "всем интересно покопаться в грязном белье, но мне это точно неинтересно." Ну что можно ответить экс вратарю: Гражданка вас здесь не стояло, вы бедная со своим массовым характером вам здесь делать нечего, встаньте во главу угла со своим грязным бельем, мне интересны только чистые. Договорные матчи, как синит - сочи, они в пользу бедных, должны же мы заниматься благотворительностью. .
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Hektor 84
1618561856
Разговоры для бедных. Для бомжей что ли?
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Павелий
1618568656
Все видят: 1. Подавал Сантос, и ему никто не мешал, ближайший защитник был почти в 5 метрах. На Матч ТВ никто ни слова не сказал. А когда подавал Баринов в матче Локо-Спартак, то они дециметры считали до Айртона. 2. Когда головой бил Азмун, вокруг него стояло 4 игрока Сочи. И часть из них не смотрели ни на мяч, ни на Азмуна. И никто даже не дёрнулся.
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slavа0508
1618569921
Ну вот всё и сказал и подтвердил все опасения,херли нам мы же богатые творим что хотим,(думал бы головой сначала а потом высказывался)
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ySS
1618581473
Промолчать было бы умнее, Вячеслав
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mamba9090909
1618595000
Футбол и только футбол, а визг из свинарника уже никого не удивляет.
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nik55
1618595813
вся страна видит кроме бомжей этот цирк
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Валерий1965
1618598445
Конспираторы вы мамкины!)))) Завидуйте молча! Вы сами хоть во дворе в футбол играли? Договорняк)))
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MichelWB
1618603139
Правильно разговоры для бедных, те кому заплатили они не бедные уже и на долго, поэтому они молчат. А цирк видит вся страна, но бомжам хоть ссы в глаза, все "божия роса".
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