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    Черышев: «Мне еще нужно немного времени для восстановления физической формы»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о своем состоянии после двухмесячной паузы, обусловленной травмой.

    «Давно хотел вернуться к партнерам по команде и помогать им. Мне ещe нужно немного времени для восстановления физической формы, но я чувствую себя лучше благодаря доверию тренера», – сказал 30-летний россиянин.

    • Черышев из-за мышечного повреждения не играл с 24 января по 4 апреля.
    • В текущем сезоне хавбек провел за «Валенсию» 16 матчей и сделал два ассиста.

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    Источник: Официальный сайт «Валенсии»

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +46570

      portero 31 минуту назад

      Хрустальный ты, тебя опасно выпускать быстро опять сломаешься...

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