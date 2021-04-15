Черышев: «Мне еще нужно немного времени для восстановления физической формы»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о своем состоянии после двухмесячной паузы, обусловленной травмой.

«Давно хотел вернуться к партнерам по команде и помогать им. Мне ещe нужно немного времени для восстановления физической формы, но я чувствую себя лучше благодаря доверию тренера», – сказал 30-летний россиянин.