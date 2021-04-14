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    Главные новости дня. Василий Березуцкий стал тренером «Краснодара», ЭСК поддержала решения Левникова в матче «Локомотив» – «Спартак»

    Иранское ТВ более 100 раз прерывало трансляцию матча «Тоттенхэм» – «МЮ» из-за ног девушки-судьи.

    Хвича – самый подорожавший футболист РПЛ. Захарян, Соболев и Ларссон – в топ-5.

    Иванов рассудит «Краснодар» и «Зенит», Вилков – «Локомотив» и «Ростов» в 26-м туре РПЛ.

    Сухина: «В судейскую я не заходил. Был в предбаннике».

    Березуцкий объявил о переходе в тренерский штаб Гончаренко в «Краснодаре».

    ЭСК считает, что мяч не коснулся руки Пабло и Сильянова в штрафной «Локомотива» в дерби со «Спартаком».

    Члены ЭСК единогласно поддержали решения Левникова. Его отец и инспектор матча «Локо» – «Спартак» Зуев взяли самоотвод.

    УЕФА дисквалифицировал Куделу из «Славии» на десять матчей за расизм. Избивший его Камара пропустит три игры.

    Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года из-за доли в букмекерской конторе.

    В Госдуме обсудили финансовую поддержку «Ахмата» после санкций от США.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2021 23:07
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