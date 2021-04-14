Главные новости дня. Василий Березуцкий стал тренером «Краснодара», ЭСК поддержала решения Левникова в матче «Локомотив» – «Спартак»

Иранское ТВ более 100 раз прерывало трансляцию матча «Тоттенхэм» – «МЮ» из-за ног девушки-судьи.

Хвича – самый подорожавший футболист РПЛ. Захарян, Соболев и Ларссон – в топ-5.

Иванов рассудит «Краснодар» и «Зенит», Вилков – «Локомотив» и «Ростов» в 26-м туре РПЛ.

Сухина: «В судейскую я не заходил. Был в предбаннике».

Березуцкий объявил о переходе в тренерский штаб Гончаренко в «Краснодаре».

ЭСК считает, что мяч не коснулся руки Пабло и Сильянова в штрафной «Локомотива» в дерби со «Спартаком».

Члены ЭСК единогласно поддержали решения Левникова. Его отец и инспектор матча «Локо» – «Спартак» Зуев взяли самоотвод.

УЕФА дисквалифицировал Куделу из «Славии» на десять матчей за расизм. Избивший его Камара пропустит три игры.

Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года из-за доли в букмекерской конторе.

В Госдуме обсудили финансовую поддержку «Ахмата» после санкций от США.