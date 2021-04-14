Члены ЭСК единогласно поддержали решения Левникова. Его отец и инспектор матча «Локо» – «Спартак» Зуев взяли самоотвод

Стал известен состав Экспертно-судейской комиссии, признавшей верными все решения арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (2:0).

В голосовании по трем спорным эпизодам (пенальти за фол на Промесе и моменты с попаданием мяча в руку игроков «Локо») приняли участие шесть членов ЭСК: Виктор Кашшаи, Сергей Фурса, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди.

Комиссия единогласна поддержала решения Левникова по всем трем эпизодам.

Отмечается, что Николай Левников, отец обслуживавшего дерби Кирилла Левникова, и инспектор матча «Локомотив» – «Спартак» Сергей Зуев взяли самоотвод.

ЭСК считает, что мяч не коснулся руки Пабло и Сильянова в штрафной «Локомотива» в дерби со «Спартаком»