Члены ЭСК единогласно поддержали решения Левникова. Его отец и инспектор матча «Локо» – «Спартак» Зуев взяли самоотвод

А Пабло тоже взял самоотвод или отрубил себе руки фотошопом, как вы хорошо умеете.?
Казалось бы этот отвратительный случай со Спартаком должен также огорчить болельщиков бомжей, так он лишил их честной борьбы и заслуженного чемпионства, но все эти валяющиеся здесь кпссники и семенычи рады гнать на Спартак, рады наступившему фальшивому чемпионству. Они ничем не лучше судейских мразей.
Стал известен состав Экспертно-судейской комиссии, признавшей верными все решения арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (2:0).
В голосовании по трем спорным эпизодам (пенальти за фол на Промесе и моменты с попаданием мяча в руку игроков «Локо») приняли участие шесть членов ЭСК: Виктор Кашшаи, Сергей Фурса, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди.
Комиссия единогласна поддержала решения Левникова по всем трем эпизодам.
Отмечается, что Николай Левников, отец обслуживавшего дерби Кирилла Левникова, и инспектор матча «Локомотив» – «Спартак» Сергей Зуев взяли самоотвод.
ЭСК считает, что мяч не коснулся руки Пабло и Сильянова в штрафной «Локомотива» в дерби со «Спартаком»