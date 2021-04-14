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  • Члены ЭСК единогласно поддержали решения Левникова. Его отец и инспектор матча «Локо» – «Спартак» Зуев взяли самоотвод

Члены ЭСК единогласно поддержали решения Левникова. Его отец и инспектор матча «Локо» – «Спартак» Зуев взяли самоотвод

14 апреля 2021, 17:25
21

Стал известен состав Экспертно-судейской комиссии, признавшей верными все решения арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ «Локомотив»«Спартак» (2:0).

В голосовании по трем спорным эпизодам (пенальти за фол на Промесе и моменты с попаданием мяча в руку игроков «Локо») приняли участие шесть членов ЭСК: Виктор Кашшаи, Сергей Фурса, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди.

Комиссия единогласна поддержала решения Левникова по всем трем эпизодам.

Отмечается, что Николай Левников, отец обслуживавшего дерби Кирилла Левникова, и инспектор матча «Локомотив» – «Спартак» Сергей Зуев взяли самоотвод.

ЭСК считает, что мяч не коснулся руки Пабло и Сильянова в штрафной «Локомотива» в дерби со «Спартаком»

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Левников Кирилл
Комментарии (21)
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неразгибаемый спартак
1618412503
свиней засуживать нельзя-закон джунглей=)
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NewLife
1618416340
Эта поддержка и, вобще работа РФС, дорого обходятся российскому футболу за границей, где судьи могут отличать грудь от руки и жуликов от честных чиновников.
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"supermax"
1618417106
просто еще один день из российского футбола))
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NewLife
1618417262
А Пабло тоже взял самоотвод или отрубил себе руки фотошопом, как вы хорошо умеете.? Казалось бы этот отвратительный случай со Спартаком должен также огорчить болельщиков бомжей, так он лишил их честной борьбы и заслуженного чемпионства, но все эти валяющиеся здесь кпссники и семенычи рады гнать на Спартак, рады наступившему фальшивому чемпионству. Они ничем не лучше судейских мразей.
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maygli
1618422373
Я не понял... а что папа Левникова в ЭСК?!? Как интересно... Ну какие тогда могут быть претензии к любимицу BLM. Все решения его теперь даже и обсуждать нет смысла.
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maygli
1618423755
Одни самоотвод берут. Сухина срочно сразу после матча ночью в загранкомандировку уехал в период пандемии. И эти люди хотят чтобы им верили? :-)))
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Andrew01
1618424940
Цирк переехал в РФС и ЭСК
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GM
1618437429
Девчонки с пятачками продолжают плакаться?
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Deleted user
1618536340
­В­­ы­­­л­­­о­ж­­и­­­л­а­­ ­­­ф­­о­­т­о­­ ­­­с­в­­­о­е­­й­­ ­­­ю­­­н­о­­­й­­­ ­­­в­­л­а­­ж­­­н­­­о­й­ ­п­­и­­з­­­д­­­е­­н­­­к­­­и­,­­­ ­­­з­а­ц­е­­н­и­­­те ­­­-­­ ­W­W­W­­.­R­­­U­1­­7­.­­­C­­­L­­U­­­B
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