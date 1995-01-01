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    Члены ЭСК единогласно поддержали решения Левникова. Его отец и инспектор матча «Локо» – «Спартак» Зуев взяли самоотвод

    Стал известен состав Экспертно-судейской комиссии, признавшей верными все решения арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ «Локомотив»«Спартак» (2:0).

    В голосовании по трем спорным эпизодам (пенальти за фол на Промесе и моменты с попаданием мяча в руку игроков «Локо») приняли участие шесть членов ЭСК: Виктор Кашшаи, Сергей Фурса, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди.

    Комиссия единогласна поддержала решения Левникова по всем трем эпизодам.

    Отмечается, что Николай Левников, отец обслуживавшего дерби Кирилла Левникова, и инспектор матча «Локомотив» – «Спартак» Сергей Зуев взяли самоотвод.

    ЭСК считает, что мяч не коснулся руки Пабло и Сильянова в штрафной «Локомотива» в дерби со «Спартаком»

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 17:25
    Комментарии10
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      Рейтинг: +8630

      NewLife 34 минуты назад

      А Пабло тоже взял самоотвод или отрубил себе руки фотошопом, как вы хорошо умеете.?
      Казалось бы этот отвратительный случай со Спартаком должен также огорчить болельщиков бомжей, так он лишил их честной борьбы и заслуженного чемпионства, но все эти валяющиеся здесь кпссники и семенычи рады гнать на Спартак, рады наступившему фальшивому чемпионству. Они ничем не лучше судейских мразей.

      1
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      Рейтинг: +6460

      "supermax" > NewLife 25 минут назад

      сейчас они обидятся(

      0
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      Рейтинг: +6460

      "supermax" 36 минут назад

      просто еще один день из российского футбола))

      1
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      Рейтинг: +8630

      NewLife 49 минут назад

      Эта поддержка и, вобще работа РФС, дорого обходятся российскому футболу за границей, где судьи могут отличать грудь от руки и жуликов от честных чиновников.

      1
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      Рейтинг: +20604

      silver29 1 час назад

      Все уважаемые акционеры газпрома

      4
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      Рейтинг: +2925

      Semenycch 1 час назад

      Свиньи, Вам всей страной говорят - судейство было честное, вина в поражении только за Вами, но Вы как тупые парнокопытные по прежнему визжите о заговоре!

      3
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      Рейтинг: +3788

      ziborock > Semenycch 1 час назад

      О "честности судейства" визжат одни бомжи! Не кажется странным?!

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      Рейтинг: +2925

      Semenycch > ziborock 1 час назад

      Ну зачем лгать? И болельщики Локо и ЦСКА и Краснодара говорят Вам то же самое. Просто болельщики Зенита традиционно, активнее и эмоциональнее высказываются.

      2
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      Рейтинг: +50

      неразгибаемый спартак 1 час назад

      свиней засуживать нельзя-закон джунглей=)

      3
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      Рейтинг: +11897

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Ну если взяли самоотвод - тогда " ДА" всё по чесноку )))

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