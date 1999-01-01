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    Иванов рассудит «Краснодар» и «Зенит», Вилков – «Локомотив» и «Ростов» в 26-м туре РПЛ

    РФС назначил арбитров на матчи 26-го тура РПЛ.

    17 апреля

    «Ахмат»«Химки»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Николай Левников.

    «Локомотив»«Ростов»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Игорь Панин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Чеботарев.

    «Ротор»«Динамо»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Антон Кобзев; резервный судья – Артем Чистяков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Александр Гвардис.

    «Краснодар» -«Зенит»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Сергей Карасев; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Французов.

    18 апреля

    «Урал»«Рубин»: судья – Артем Любимов; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мацюра.

    «Арсенал»«Тамбов»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Игорь Князев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    «Сочи»ЦСКА: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мартынов.

    «Спартак»«Уфа»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Александр Кудрявцев; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Николай Иванов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РФС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +46546

      portero 21 минуту назад

      Ну что Быки пора просыпаться от зимней спячки, 12 место от нас конечно никуда не денется, но хочется разогнать это болото в команле...

      0
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      Рейтинг: +87

      Forvard47 31 минуту назад

      как обычно все карманные газпром судьи на месте

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