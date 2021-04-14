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  • Иванов рассудит «Краснодар» и «Зенит», Вилков – «Локомотив» и «Ростов» в 26-м туре РПЛ

Иванов рассудит «Краснодар» и «Зенит», Вилков – «Локомотив» и «Ростов» в 26-м туре РПЛ

14 апреля 2021, 13:34
8

РФС назначил арбитров на матчи 26-го тура РПЛ.

17 апреля

«Ахмат»«Химки»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Николай Левников.

«Локомотив»«Ростов»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Игорь Панин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Чеботарев.

«Ротор»«Динамо»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Антон Кобзев; резервный судья – Артем Чистяков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Александр Гвардис.

«Краснодар» -«Зенит»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Сергей Карасев; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Французов.

18 апреля

«Урал»«Рубин»: судья – Артем Любимов; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мацюра.

«Арсенал»«Тамбов»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Игорь Князев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Сочи»ЦСКА: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мартынов.

«Спартак»«Уфа»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Александр Кудрявцев; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Николай Иванов.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Ахмат Химки Локомотив Ростов Ротор Динамо Краснодар Зенит Урал Рубин Арсенал Тамбов Сочи ЦСКА Спартак Уфа Вилков Михаил Мешков Виталий Казарцев Василий Иванов Cергей Кукуляк Евгений Васильев Станислав Любимов Артем Кукуян Павел
Комментарии (8)
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portero
1618397160
Ну что Быки пора просыпаться от зимней спячки, 12 место от нас конечно никуда не денется, но хочется разогнать это болото в команле...
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NewLife
1618400376
синит будет судить тот иванов который, сидя на варе в лохомотиве, смотрел на экране состояние своего счета в газпромбанке, и поэтому не видел никаких рук и ног на поле.
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Горкин Блеванов
1618403443
Стыдно за хряков, позор Пищевику !
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Hektor 84
1618407221
Посмотрим как проводницы после этого тура запоют! Газпромовский Вилков выходит на арену!
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sochi-2013
1618418226
СЕЛЬПО- ваш последний шанс!
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