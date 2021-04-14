Иванов рассудит «Краснодар» и «Зенит», Вилков – «Локомотив» и «Ростов» в 26-м туре РПЛ

РФС назначил арбитров на матчи 26-го тура РПЛ.
17 апреля
«Ахмат» – «Химки»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Николай Левников.
«Локомотив» – «Ростов»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Игорь Панин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Чеботарев.
«Ротор» – «Динамо»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Антон Кобзев; резервный судья – Артем Чистяков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Александр Гвардис.
«Краснодар» -«Зенит»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Сергей Карасев; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Французов.
18 апреля
«Урал» – «Рубин»: судья – Артем Любимов; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мацюра.
«Арсенал» – «Тамбов»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Игорь Князев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Сочи» – ЦСКА: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мартынов.
«Спартак» – «Уфа»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Александр Кудрявцев; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Николай Иванов.