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    Иранское ТВ более 100 раз прерывало трансляцию матча «Тоттенхэм» – «МЮ» из-за ног девушки-судьи

    Государственному ТВ Ирана пришлось порядка 100 раз прерывать трансляцию встречи последнего тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Причина – попадание в кадр ног линейного арбитра Шан Мэсси. Они были голыми от гетр до шорт.

    Когда ноги Мэсси были в кадре, трансляция переводилась на панорамный план стадиона «Тоттенхэма».

    • В Иране запрещено на ТВ появляться женщинами с неприкрытыми частями ног.
    • С 1979 по 2019 год женщинам в Иране было запрещено посещать стадионы.
    • Мэсси обслуживает матчи АПЛ с 2009 года.

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    Источник: Daily Mail

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