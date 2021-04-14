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  • Иранское ТВ более 100 раз прерывало трансляцию матча «Тоттенхэм» – «МЮ» из-за ног девушки-судьи

Иранское ТВ более 100 раз прерывало трансляцию матча «Тоттенхэм» – «МЮ» из-за ног девушки-судьи

14 апреля 2021, 21:34
14

Государственному ТВ Ирана пришлось порядка 100 раз прерывать трансляцию встречи последнего тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Причина – попадание в кадр ног линейного арбитра Шан Мэсси. Они были голыми от гетр до шорт.

Когда ноги Мэсси были в кадре, трансляция переводилась на панорамный план стадиона «Тоттенхэма».

  • В Иране запрещено на ТВ появляться женщинами с неприкрытыми частями ног.
  • С 1979 по 2019 год женщинам в Иране было запрещено посещать стадионы.
  • Мэсси обслуживает матчи АПЛ с 2009 года.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Манчестер Юнайтед
Комментарии (14)
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AZ
1618428211
Каменный век...
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Черкизовский Кот
1618430763
Хорошая была страна. До 1978 года.
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Hektor 84
1618432577
Так а зачем транслировать тогда? Ведь знали что линейный арбитр будет женщина. И паранджу она одевать не будет.
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Benifacto
1618433738
санитаров вызовите.....
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PAREVG.
1618436262
Ислам исламу рознь, в Турции и Тунисе женщины носят юбки выше колен, и платок который прикрывает только затылок, а в Египте обязателен хиджаб (открыто лицо, кисти рук и ступни), а некоторые вообще в никаб упакованы (вообще нет открытых участков тела). Похоже в Иране народ еще в средневековье живет.
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Дядя Серёжа
1618449115
А они знают откуда дети берутся?.
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Давид59
1618468844
Чисто технически они могли "одеть" женщину-арбитра "как надо". Несложная видеообработка сигнала. Было бы лучше, чем стадион показывать.
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MU-fanatic
1618508712
можно уехать из деревни,но деревня никогда не оставит тебя))
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Deleted user
1618536248
­­­В­­­ы­л­­о­­ж­и­л­­­а­­ ­­­ф­о­т­­о­ ­­с­­­в­­­о­е­­й­­ ­­ю­н­­о­­­й­­­ ­­­в­­­л­а­­ж­­н­о­­й­ ­­п­­­и­­­з­д­­е­­н­­к­­и­­,­­­ ­­з­­а­­­ц­­­е­­н­и­те ­­­-­­­ ­­W­­W­­­W­­­.­R­U­­1­­7­­.­­­C­L­­­U­­­B
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