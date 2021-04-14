Иранское ТВ более 100 раз прерывало трансляцию матча «Тоттенхэм» – «МЮ» из-за ног девушки-судьи

Государственному ТВ Ирана пришлось порядка 100 раз прерывать трансляцию встречи последнего тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Причина – попадание в кадр ног линейного арбитра Шан Мэсси. Они были голыми от гетр до шорт.

Когда ноги Мэсси были в кадре, трансляция переводилась на панорамный план стадиона «Тоттенхэма».