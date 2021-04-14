УЕФА дисквалифицировал Куделу из «Славии» на десять матчей за расизм. Избивший его Камара пропустит три игры

УЕФА вынес наказание защитнику «Славии» Ондрею Куделе по делу о расистском оскорблении в адрес полузащитника «Рейнджерс» Глена Камары в матче 1/8 финала Лиги Европы.

УЕФА обвинил Куделу в расизме и дисквалифицировал его на десять матчей под эгидой организации.

34-летнему чеху осталось пропустить девять матчей. Отмечается, что УЕФА учел пропуск Куделой первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Арсеналом».

Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара, избивший игрока «Славии» в подтрибунном помещении и обвинивший его в расизме, дисквалифицирован на три игры.