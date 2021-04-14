УЕФА дисквалифицировал Куделу из «Славии» на десять матчей за расизм. Избивший его Камара пропустит три игры

УЕФА вынес наказание защитнику «Славии» Ондрею Куделе по делу о расистском оскорблении в адрес полузащитника «Рейнджерс» Глена Камары в матче 1/8 финала Лиги Европы.
УЕФА обвинил Куделу в расизме и дисквалифицировал его на десять матчей под эгидой организации.
34-летнему чеху осталось пропустить девять матчей. Отмечается, что УЕФА учел пропуск Куделой первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Арсеналом».
Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара, избивший игрока «Славии» в подтрибунном помещении и обвинивший его в расизме, дисквалифицирован на три игры.
- «Славия» отрицала обвинения Куделы в расизме.
- В чешском клуб не считают слова «ты *** (плохой) парень» в адрес Камары проявлением дискриминации на расовой почве.
- Сообщалось, что за избиением Куделы в подтрибунном помещении наблюдал главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард.
Источник: сайт УЕФА