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    УЕФА дисквалифицировал Куделу из «Славии» на десять матчей за расизм. Избивший его Камара пропустит три игры

    УЕФА вынес наказание защитнику «Славии» Ондрею Куделе по делу о расистском оскорблении в адрес полузащитника «Рейнджерс» Глена Камары в матче 1/8 финала Лиги Европы.

    УЕФА обвинил Куделу в расизме и дисквалифицировал его на десять матчей под эгидой организации.

    34-летнему чеху осталось пропустить девять матчей. Отмечается, что УЕФА учел пропуск Куделой первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Арсеналом».

    Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара, избивший игрока «Славии» в подтрибунном помещении и обвинивший его в расизме, дисквалифицирован на три игры.

    • «Славия» отрицала обвинения Куделы в расизме.
    • В чешском клуб не считают слова «ты *** (плохой) парень» в адрес Камары проявлением дискриминации на расовой почве.
    • Сообщалось, что за избиением Куделы в подтрибунном помещении наблюдал главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +46550

      portero 36 минут назад

      А в тюрьму макаку не надо сажать??? толерастия хренова...

      2
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      Рейтинг: +43932

      MaxRnD > portero 21 минуту назад

      если бы убил, то тогда бы дисквалифицировали на пять

      0
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      Рейтинг: -73

      Свин-токсик 59 минут назад

      Дожили)) Расизм это оружие уничтожения здравого смысла.

      2
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      Рейтинг: +121

      Антон Л 1 час назад

      "Это шедевр!" (с)

      0
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      Рейтинг: +2458

      Бухбух 1 час назад

      Это нонсенс: за избиение дают меньше, чем за оскорбление. А Джерарду нужно на год дикву выписать. Интересно, а если бы его футболера избивали на его глазах, он также не вмешивался бы?

      2
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      Рейтинг: +2925

      Semenycch 1 час назад

      Вот это правильное наказание за расизм, в отличии он решения по делу об оскорблении вратаря Локо.

      -1
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      Рейтинг: +390

      99-й 1 час назад

      да-да а чеб ему еще медаль не дать - избил типо расиста как -никак

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