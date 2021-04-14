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  • УЕФА дисквалифицировал Куделу из «Славии» на десять матчей за расизм. Избивший его Камара пропустит три игры

УЕФА дисквалифицировал Куделу из «Славии» на десять матчей за расизм. Избивший его Камара пропустит три игры

14 апреля 2021, 17:59
15

УЕФА вынес наказание защитнику «Славии» Ондрею Куделе по делу о расистском оскорблении в адрес полузащитника «Рейнджерс» Глена Камары в матче 1/8 финала Лиги Европы.

УЕФА обвинил Куделу в расизме и дисквалифицировал его на десять матчей под эгидой организации.

34-летнему чеху осталось пропустить девять матчей. Отмечается, что УЕФА учел пропуск Куделой первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Арсеналом».

Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара, избивший игрока «Славии» в подтрибунном помещении и обвинивший его в расизме, дисквалифицирован на три игры.

  • «Славия» отрицала обвинения Куделы в расизме.
  • В чешском клуб не считают слова «ты *** (плохой) парень» в адрес Камары проявлением дискриминации на расовой почве.
  • Сообщалось, что за избиением Куделы в подтрибунном помещении наблюдал главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард.

Источник: сайт УЕФА
Лига Европы Рейнджерс Славия Кудела Ондрей Камара Глен
Комментарии (15)
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99-й
1618413549
да-да а чеб ему еще медаль не дать - избил типо расиста как -никак
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Бухбух
1618414619
Это нонсенс: за избиение дают меньше, чем за оскорбление. А Джерарду нужно на год дикву выписать. Интересно, а если бы его футболера избивали на его глазах, он также не вмешивался бы?
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Свин-токсик
1618415762
Дожили)) Расизм это оружие уничтожения здравого смысла.
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portero
1618417117
А в тюрьму макаку не надо сажать??? толерастия хренова...
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ALEX ML
1618423468
дожили мля
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portero
1618470147
Славии удачи сегодня, пусть пройдут этих наглецов тёмных....
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slavа0508
1618530909
Ну нормально за слово 10 матчей а за практически уголовное преступление 3 матча,маразм в европе крепчает,,,,
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SpartakFirst064
1618532574
Да уж , походу вставание на колени это только начало , скоро и отсасывать начнут у чёрных господа Европейцы ,
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maygli
1618781550
Глава канцелярии президента Чехии Вратислав Минарж выступил с заявлением после того, как защитник «Славии» Ондржей Кудела был дисквалифицирован на 10 матчей за расистское поведение в отношении игрока «Рейнджерс» Глена Камара. Сегодня, 15 апреля, Минарж направил письмо в Дисциплинарную комиссию УЕФА.
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maygli
1618781689
"... Мы не будем вставать на колени перед вами, а угрозы не подействуют на чешских футбольных фанатов. С ситуацией подробно ознакомлен президент Милош Земан, и он считает, что случившееся важно не только с точки зрения спорта, но и с точки зрения справедливости и человеческой чести. Он поддерживает всех граждан Чехии, которые следят за делом Куделы и расстроены его исходом. ...», – сказано в письме.
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