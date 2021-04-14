«Боруссия» Д – «Манчестер Сити»: команда, выигравшая первый матч дома со счетом 2:1, чаще вылетает, чем проходит дальше

В 22:00 по Москве начнется ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Манчестер Сити». Статистика свидетельствует, что англичане с большей вероятностью вылетят, чем пройдут дальше.

Дело в том, что в истории плей-офф Лиги чемпионов было 27 случаев, когда команда в первом матче дома побеждала со счетом 2:1. В 15 случаях эта команда вылетала, а прошла дальше в 12.