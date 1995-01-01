Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    «Боруссия» Д – «Манчестер Сити»: команда, выигравшая первый матч дома со счетом 2:1, чаще вылетает, чем проходит дальше

    В 22:00 по Москве начнется ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Манчестер Сити». Статистика свидетельствует, что англичане с большей вероятностью вылетят, чем пройдут дальше.

    Дело в том, что в истории плей-офф Лиги чемпионов было 27 случаев, когда команда в первом матче дома побеждала со счетом 2:1. В 15 случаях эта команда вылетала, а прошла дальше в 12.

    • «Боруссия» выиграла у манчестерцев последний очный матч в Германии (2012 год).
    • «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ.
    • В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Манчестер Сити» вылетел в 1/4 финала.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:50
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84512
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru