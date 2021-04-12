Журналист Короткин: Ловрен пропустит матчи с «Краснодаром» и «Ротором»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен не сыграет в ближайших матчах команды из-за травмы.

31-летний хорват, пропустивший игру 25-го тура РПЛ с «Сочи» из-за повреждения мышечных тканей, с высокой долей вероятности не примет участия в матчах 26-го и 27-го туров с «Краснодаром» и «Ротором», сообщает журналист Вячеслав Короткин.

Ожидается, что футболиста будут готовить к матчу 28-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Также сообщается, что Хорватский футбольный союз попросит «Зенит» не задействовать Ловрена после того, как клуб официально станет чемпионом, чтобы не усугубить травму защитника перед Евро-2020.