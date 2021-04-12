Ротенберг: «В «Сочи» были бы рады видеть Кокорина, но он сделал свой выбор»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

– Может быть, не хватало прежнего Кокорина [в матче с «Зенитом»]?

– Ну... Он же сейчас в «Фиорентине». Думаю, ему там поинтереснее. А так, конечно, команда была бы рада видеть Кокорина, но Александр сделал свой выбор. Это, как говорится, его личное дело.

– В Италии форвард все время лечится...

– Ну а в «Сочи», согласитесь, с ним такого не происходило. А в других клубах – травмируется. О чем это говорит?

– О чем?

– О том, что у нас хороший медицинский штаб.