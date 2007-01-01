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    Ротенберг: «В «Сочи» были бы рады видеть Кокорина, но он сделал свой выбор»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

    – Может быть, не хватало прежнего Кокорина [в матче с «Зенитом»]?

    – Ну... Он же сейчас в «Фиорентине». Думаю, ему там поинтереснее. А так, конечно, команда была бы рада видеть Кокорина, но Александр сделал свой выбор. Это, как говорится, его личное дело.

    – В Италии форвард все время лечится...

    – Ну а в «Сочи», согласитесь, с ним такого не происходило. А в других клубах – травмируется. О чем это говорит?

    – О чем?

    – О том, что у нас хороший медицинский штаб.

    • Кокорин выступал за «Сочи» во второй части прошлого сезона на правах аренды.
    • Игрок провел десять матчей, забил семь голов и сделал три ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3551

      AtticusFinch 1 час назад

      Видимо даже у Кокорина есть чувство собственного достоинства - не захотел Зенитушки по 6 очков поставлять 2 раза в год!))

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      Рейтинг: +20624

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Видимо неплохо народ зарабатывает на челночных перемещениях Кокорина, вон как все ему рады.

      1
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      Рейтинг: +4359

      sochi-2013 1 час назад

      Беcпонтовыми понтами понтаваться понта нет. Вся карьера и жизнь Кокорина в пять слов. ))

      2
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      Рейтинг: +20624

      DOCTOR PENALTY > sochi-2013 1 час назад

      Правильный базар.

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