Ротенберг: «В «Сочи» были бы рады видеть Кокорина, но он сделал свой выбор»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.
– Может быть, не хватало прежнего Кокорина [в матче с «Зенитом»]?
– Ну... Он же сейчас в «Фиорентине». Думаю, ему там поинтереснее. А так, конечно, команда была бы рада видеть Кокорина, но Александр сделал свой выбор. Это, как говорится, его личное дело.
– В Италии форвард все время лечится...
– Ну а в «Сочи», согласитесь, с ним такого не происходило. А в других клубах – травмируется. О чем это говорит?
– О чем?
– О том, что у нас хороший медицинский штаб.
- Кокорин выступал за «Сочи» во второй части прошлого сезона на правах аренды.
- Игрок провел десять матчей, забил семь голов и сделал три ассиста.
Источник: «Спорт-Экспресс»