Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» подаст апелляцию на судейство в матче с «Локомотивом»

«Спартак» подаст апелляцию на судейство в матче с «Локомотивом»

11 апреля 2021, 21:44
68

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб подаст апелляцию на судейские решения в матче с «Локомотивом» (0:2).

«На две руки во втором тайме точно будем подавать», – сказал Фетисов.

  • Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
  • Во втором тайме мяч попал в руку защитнику «Локомотива» Пабло в штрафной площади. Левников после консультации с VAR не стал назначать пенальти.
  • В концовке игры мяча рукой в штрафной коснулся защитник «Локо» Александр Сильянов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Левников Кирилл
Комментарии (68)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alp
1618167674
когда команда не умеет играть в футбол, остается только валить все на судей...
Ответить
ArReal
1618167827
А рассматривать её будут те же люди, что и назначали судью на матч)) Бомжи рвутся к чемпионству - всеми правдами и неправдами))
Ответить
zra78
1618168425
Ладно Сочи выдумывает всякие пенали,но Спартак то на фига пошёл по их пути?
Ответить
Nevsky_RU
1618169074
ой фууу, ну началось))) народное гавно как обычно плакает))
Ответить
"supermax"
1618169887
Да забейте уже йух, господа... Результат уже есть... Толку то от аппеляций
Ответить
paracetamol
1618170381
Пусть лучше с чемпионата снимется.
Ответить
maygli
1618171424
Но, чтобы там ни было, мяч сегодня просто не шёл. Везде то ноги то руки Гильермо. Просто удивительно, тащил всё. Сегодня был его звёздный час.
Ответить
rash1959
1618172407
Если бы в таблице на сегодня Локо стоял на 2 месте, то уверен судейка играл бы на стороне Спартака. Такой расклад - утопить ближнего.
Ответить
De_Frenki
1618173780
Поэтому терпеть не могу этот клуб...как мелкие дети чуть не их - сразу истерика слезы.В УЕФА еще подайте.Умейте проигрывать как мужики.Как вспомню рожу этого Промеса...как будто у ребенка отняли мишку)
Ответить
Красногорск_Фан
1618174748
Решения судьи не были решающими в этом матче. С этим согласились и многие адекваты Спартака. Вот астрал действительно был замутнен. И Козерог в 8 доме, некстати совершенно. Когда Спартак играл с Сочами, даже я согласился что это беспредел. А сегодня один фол на просмотрах не однозначен, о втором и вовсе только из разбора узнали. И даже если бы все они были назначены не факт что Спартак взял бы даже ничью. В общем, лучше бы разобрались с тактикой и глупыми личными ошибками.
Ответить
Главные новости
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
10
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
41
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
17
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
11
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
13
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
19
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
16
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Все новости
Все новости
Дивееву грозит дисквалификация на несколько матчей
20:24
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
1
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
2
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
13
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
19
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
16
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
6
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
18
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
19
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
169
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:58
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
2
Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»
16:43
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
5
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
16:22
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
1
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
14
Стало известно, сколько матчей пропустит травмированный Кисляк
15:15
2
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
2
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
5
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+