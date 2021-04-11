«Спартак» подаст апелляцию на судейство в матче с «Локомотивом»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб подаст апелляцию на судейские решения в матче с «Локомотивом» (0:2).
«На две руки во втором тайме точно будем подавать», – сказал Фетисов.
- Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
- Во втором тайме мяч попал в руку защитнику «Локомотива» Пабло в штрафной площади. Левников после консультации с VAR не стал назначать пенальти.
- В концовке игры мяча рукой в штрафной коснулся защитник «Локо» Александр Сильянов.
Источник: «Спорт-Экспресс»