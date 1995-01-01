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    «Спартак» подаст апелляцию на судейство в матче с «Локомотивом»

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб подаст апелляцию на судейские решения в матче с «Локомотивом» (0:2).

    «На две руки во втором тайме точно будем подавать», – сказал Фетисов.

    • Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
    • Во втором тайме мяч попал в руку защитнику «Локомотива» Пабло в штрафной площади. Левников после консультации с VAR не стал назначать пенальти.
    • В концовке игры мяча рукой в штрафной коснулся защитник «Локо» Александр Сильянов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:44
    Комментарии49
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      Рейтинг: +649

      Artemka444 3 минуты назад

      надо свои голы забивать,а не плакать о судействе!!!!
      Нытики да и только!!!!

      0
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      Рейтинг: +3537

      rash1959 15 минут назад

      Если бы в таблице на сегодня Локо стоял на 2 месте, то уверен судейка играл бы на стороне Спартака. Такой расклад - утопить ближнего.

      2
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      Рейтинг: -1005

      СуперПАВ9 20 минут назад

      Подавайте апеляцию на свою импотенцию

      0
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      Рейтинг: +2028

      ySS 20 минут назад

      Апелляцию... только для того, чтобы прочитать объяснение, почему Левников прав.
      Принятое большинством голосов)

      1
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      Рейтинг: +10458

      paracetamol 26 минут назад

      ВАР смотрел смотрел, не усмотрел. А некто Фетисов с Федуном по телеку усмотрели.

      2
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      Рейтинг: +6836

      GoLenaStop 27 минут назад

      Ха!
      А, теперь главное в футболе - заставить судью матча извиниться за ошибки!
      А, игры ВСЕХ наших суперклубов увидим во всей красе на мировой арене!
      Вот Кубков привезут!!!
      Да, кстати, всех с праздником - днем Войск ПВО, - кто реально выполняет свои обязанности!
      Цём!


      2
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      Рейтинг: +4202

      maygli 31 минуту назад

      Но, чтобы там ни было, мяч сегодня просто не шёл. Везде то ноги то руки Гильермо. Просто удивительно, тащил всё. Сегодня был его звёздный час.

      1
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      Рейтинг: +20607

      DOCTOR PENALTY 39 минут назад

      Так мы станем чемпионами по апелляциям. А оно это надо?..

      1
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      Рейтинг: +3756

      мы_не_рабы 48 минут назад

      Подавать апелляцию необходимо не только Спартаку, но и всем другим клубам, которые сталкиваются с несправедливым, по их мнению, судейством! Иначе ВАР станет не помощником судей, а защитным экраном, за которым будут прятаться как судейские ошибки, так и предвзятость и не компетентность некоторых судей. И, может быть, мы узнаем почему одни и те же моменты судятся по разному в разных матчах.

      4
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      Рейтинг: +10458

      paracetamol 48 минут назад

      Пусть лучше с чемпионата снимется.

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