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    Карпин – о проигрыше «Рубину»: «Мы били с 13 метров и не попали, а у соперника залетело. Вот и вся разница»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча 25-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1). Решающий мяч забил полузащитник казанцев Дарко Йевтич.

    – Прокомментируйте пропущенный мяч. Были претензии по поводу нарушения правил?

    – Не знаю, нарушение это или нет. Тот мяч нельзя было терять. Мы били с 13 метров и не могли попасть, а у «Рубина» залетело. Вот и вся разница.

    – Почему Георгий Махатадзе покинул поле в первом тайме?

    – Не вошел в игру.

    • «Рубин» обыграл соперника впервые с 2017 года.
    • «Ростов» не побеждает дома с прошлого года.
    • «Ростов» идет в РПЛ 9-м.

    Карпин – о поражении от «Рубина»: «Подвела реализация. Все остальное – нормально»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +46363

      portero 58 минут назад

      Байрамяна подстриги, такие толчки 50 на 50 судейки свистят, а вот перед своей штрафной он мог пас вперед отдать, а не херней заниматься...

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      Рейтинг: +2923

      Fusballer 1 час назад

      Карпин применяет отговорки Чабана и Семака. Плохо дело.

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