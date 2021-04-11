Карпин – о проигрыше «Рубину»: «Мы били с 13 метров и не попали, а у соперника залетело. Вот и вся разница»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча 25-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1). Решающий мяч забил полузащитник казанцев Дарко Йевтич.
– Прокомментируйте пропущенный мяч. Были претензии по поводу нарушения правил?
– Не знаю, нарушение это или нет. Тот мяч нельзя было терять. Мы били с 13 метров и не могли попасть, а у «Рубина» залетело. Вот и вся разница.
– Почему Георгий Махатадзе покинул поле в первом тайме?
– Не вошел в игру.
- «Рубин» обыграл соперника впервые с 2017 года.
- «Ростов» не побеждает дома с прошлого года.
- «Ростов» идет в РПЛ 9-м.
Карпин – о поражении от «Рубина»: «Подвела реализация. Все остальное – нормально»
Источник: официальный сайт «Ростова»