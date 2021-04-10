Карпин – о поражении от «Рубина»: «Подвела реализация. Все остальное – нормально»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча 25-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1). В игре своей команды он увидел только одну проблему.
– Как сегодня оцените игру «Ростова»?
– Все было видно. За исключением первых 15 минут владели инициативой, моменты были. Подвела реализация. Все остальное – нормально.
– В чем «Рубин» сегодня превзошел «Ростов»?-
– Только в реализации.
- «Рубин» обыграл соперника впервые с 2017 года.
- «Ростов» не побеждает дома с прошлого года.
- «Ростов» идет в РПЛ 9-м.
Источник: официальный сайт «Ростова»