Карпин – о поражении от «Рубина»: «Подвела реализация. Все остальное – нормально»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча 25-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1). В игре своей команды он увидел только одну проблему.

– Как сегодня оцените игру «Ростова»?

– Все было видно. За исключением первых 15 минут владели инициативой, моменты были. Подвела реализация. Все остальное – нормально.

– В чем «Рубин» сегодня превзошел «Ростов»?-

– Только в реализации.