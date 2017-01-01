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    Карпин – о поражении от «Рубина»: «Подвела реализация. Все остальное – нормально»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча 25-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1). В игре своей команды он увидел только одну проблему.

    – Как сегодня оцените игру «Ростова»?

    – Все было видно. За исключением первых 15 минут владели инициативой, моменты были. Подвела реализация. Все остальное – нормально.

    – В чем «Рубин» сегодня превзошел «Ростов»?-

    – Только в реализации.

    • «Рубин» обыграл соперника впервые с 2017 года.
    • «Ростов» не побеждает дома с прошлого года.
    • «Ростов» идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 22:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6320

      житель СПб 1 час назад

      Реализация - да, я об этом написал на другой ветке. Но есть и еще одна проблема! Слабеют игроки последние 20-25 минут. Биться жестко перестают, в свои силы не верят. С этим надо как-то справляться.

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