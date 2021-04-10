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    Главные новости дня. «Аталанта» планирует продать Миранчука, Рангник может посетить игру «Локомотив» – «Спартак»

    Примера. «Реал» обыграл «Барселону» и возглавил таблицу, каталонцы уступили впервые с декабря.

    Рангник может посетить дерби «Локомотив» – «Спартак».

    «Спартак» интересуется Калдиролой.

    Агент Лахтер: «Аталанта» будет продавать Миранчука, он не нужен клубу».

    Tuttomercatoweb: «Интер» и «Аталанта» вступили в борьбу за Хвичу.

    Торбинский открыл собственную футбольную академию в Майами.

    Уоткинс – первый после Аршавина игрок АПЛ, забивший «Ливерпулю» четыре гола за сезон.

    РПЛ. «Ростов» довел безвыигрышную домашнюю серию до шести матчей, уступив «Рубину».

    Газизов: «Отвечать на обвинения в договорняке – борьба с ветряными мельницами. Нам надо было проиграть «Ахмату», чтобы разговоров не было?».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2021 23:59
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