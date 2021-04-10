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  • Агент Лахтер: «Аталанта» будет продавать Миранчука, он не нужен клубу»

Агент Лахтер: «Аталанта» будет продавать Миранчука, он не нужен клубу»

10 апреля 2021, 11:29
15

Футбольный агент Деннис Лахтер сообщил, что в «Аталанте» больше не рассчитывают на российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Общаюсь с руководством «Аталанты». Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. В это лето? Можно продавать сегодня, а продать через год – был бы спрос, что называется.

Знаком с историей Миранчуков с их первых шагов в футболе, знаю их первого тренера – Александра Воронкова. Он всегда говорил, что Антон сильнее по характеру и талантливее. Но сегодня получилось так, как получилось.

Эти ребята всегда играли в тепличных условиях, потому что во всех семинских командах одна концепция: есть те, кто таскает рояль, и есть креативщики, фантазеры, которых освобождали от тяжелой работы. После попадания в другую реальность им становится очень тяжело.

«Аталанта» далеко не гранд в Италии, хоть и пытается быть условно пятой серьезной командой в лиге. И если полумертвый Иличич, который весь резанный-перерезанный, который старше на восемь лет, вызывает у тренерского штаба большее доверие, то о чем мы вообще говорим?« – сказал Лахтер.

  • «Аталанта» купила Миранчука в прошлом году за 14,5 миллиона евро.
  • В составе бергамской команды 25-летний хавбек забил пять голов и сделал один ассист в 24 матчах.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (15)
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sochi-2013
1618043927
Хрена ли Миранчук, если у всей РПЛ тепличные условия- не напрягаясь "гребут деньгу"!
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Из Твери Леха
1618044638
Локо, встречай покорителя Европы))
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Nayturs
1618045210
Я думаю не стоит Алексею уходить, адаптация процесс длительный.
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серега кашин
1618045281
у еврея жаба давит, что миранчуки его послали подальше, а зависть плохая штука
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Старикан
1618047275
Ещё одно доказательство нашего места в мировом футболе...
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vladimir-7
1618049445
Миранчук поиграет, притрется к игрокам, найдет взаимопонимание, а мы посмотрим, что из этого получится. Тренеры видят его игру, а мы делаем выводы только по результатам игр.
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Fusballer
1618093819
Welcome to Zenit!
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Kollljan
1618115120
Этого и следовало ожидать. Он и в Локомотиве не блистал особо. Непонятно, как его смогли втюхать Аталанте. Тут много комментов о Зените. Уверен, что Зенит не то что не рассматривал, а даже и мыслей никогда не было о Миранчуках. В ФНЛ таких игроков как Миранчуки пруд пруди. Всегда об этом говорил.
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nemolod
1618124860
Ну насчет того,нужен игрок клубу или нет -это решать не агентам,а новому главному тренеру! Конечно,всем хочется,чтоб Алексей чуть ли не в каждом матче забивал,но если учесть,что большинство матчей он выходил на замену и еще сумел 5 мячей забить (в наших клубах ведущие некоторые игроки и этого не могут сделать за весь сезон),то для начала вполне удовлетворительно! И потом в итальянском футболе нашим футболистам всегда было непросто-,главное-не унывать,усердно тренироваться ,а шанс предоставится!
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YURIYSERGEEVICH
1618126906
Давай Леха,теперь твой шаг,либо вперед, либо в "лучшую лигу" ,а это то шаг назад.
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