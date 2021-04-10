Агент Лахтер: «Аталанта» будет продавать Миранчука, он не нужен клубу»

Футбольный агент Деннис Лахтер сообщил, что в «Аталанте» больше не рассчитывают на российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Общаюсь с руководством «Аталанты». Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. В это лето? Можно продавать сегодня, а продать через год – был бы спрос, что называется.

Знаком с историей Миранчуков с их первых шагов в футболе, знаю их первого тренера – Александра Воронкова. Он всегда говорил, что Антон сильнее по характеру и талантливее. Но сегодня получилось так, как получилось.

Эти ребята всегда играли в тепличных условиях, потому что во всех семинских командах одна концепция: есть те, кто таскает рояль, и есть креативщики, фантазеры, которых освобождали от тяжелой работы. После попадания в другую реальность им становится очень тяжело.

«Аталанта» далеко не гранд в Италии, хоть и пытается быть условно пятой серьезной командой в лиге. И если полумертвый Иличич, который весь резанный-перерезанный, который старше на восемь лет, вызывает у тренерского штаба большее доверие, то о чем мы вообще говорим?« – сказал Лахтер.