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    Агент Лахтер: «Аталанта» будет продавать Миранчука, он не нужен клубу»

    Футбольный агент Деннис Лахтер сообщил, что в «Аталанте» больше не рассчитывают на российского полузащитника Алексея Миранчука.

    «Общаюсь с руководством «Аталанты». Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. В это лето? Можно продавать сегодня, а продать через год – был бы спрос, что называется.

    Знаком с историей Миранчуков с их первых шагов в футболе, знаю их первого тренера – Александра Воронкова. Он всегда говорил, что Антон сильнее по характеру и талантливее. Но сегодня получилось так, как получилось.

    Эти ребята всегда играли в тепличных условиях, потому что во всех семинских командах одна концепция: есть те, кто таскает рояль, и есть креативщики, фантазеры, которых освобождали от тяжелой работы. После попадания в другую реальность им становится очень тяжело.

    «Аталанта» далеко не гранд в Италии, хоть и пытается быть условно пятой серьезной командой в лиге. И если полумертвый Иличич, который весь резанный-перерезанный, который старше на восемь лет, вызывает у тренерского штаба большее доверие, то о чем мы вообще говорим?« – сказал Лахтер.

    • «Аталанта» купила Миранчука в прошлом году за 14,5 миллиона евро.
    • В составе бергамской команды 25-летний хавбек забил пять голов и сделал один ассист в 24 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии9
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      Рейтинг: +5962

      серега кашин 31 минуту назад

      у еврея жаба давит, что миранчуки его послали подальше, а зависть плохая штука

      0
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      Рейтинг: +2436

      FENIX-SL 31 минуту назад

      РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +448

      Nayturs 32 минуты назад

      Я думаю не стоит Алексею уходить, адаптация процесс длительный.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3286

      Из Твери Леха 41 минуту назад

      Локо, встречай покорителя Европы))

      0
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      Рейтинг: -1502

      Аденн 43 минуты назад

      в бЗянит его, поправить материальное положение.

      1
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      Рейтинг: +5962

      серега кашин 47 минут назад

      максимум отдадут в аренду

      0
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      Рейтинг: +4320

      sochi-2013 53 минуты назад

      Хрена ли Миранчук, если у всей РПЛ тепличные условия- не напрягаясь "гребут деньгу"!

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      Рейтинг: +115

      Руслан ДСЛЦЗ 58 минут назад

      Что ждём в Локо?? или может Зенит))))

      0
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      Рейтинг: +367

      Portoz > Руслан ДСЛЦЗ 58 минут назад

      Таки коням в аренду

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