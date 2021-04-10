РПЛ. «Ростов» довел безвыигрышную домашнюю серию до шести матчей, уступив «Рубину»

«Рубин» добился победы над «Ростовом». Казанцы не обыгрывали соперника с 2017 года. Единственный мяч забил полузащитник Дарко Йевтич.

«Ростов» не побеждает дома с прошлого года.

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Йевтич, 73.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Фольмер, 84), Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе (Хашимото, 30), Глебов, Альмквист (Тугарев, 72), Гигович, Полоз (Байрамян, 72), Соу.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Самошников, Зуев (Бегич, 68), Мусаев (Ин-Бом, 67), Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.

Предупреждения: Поярков, 52; Гигович, 61 – Деспотович, 31; Зуев, 45+1.

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