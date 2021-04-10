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  • РПЛ. «Ростов» довел безвыигрышную домашнюю серию до шести матчей, уступив «Рубину»

РПЛ. «Ростов» довел безвыигрышную домашнюю серию до шести матчей, уступив «Рубину»

10 апреля 2021, 20:55
91

«Рубин» добился победы над «Ростовом». Казанцы не обыгрывали соперника с 2017 года. Единственный мяч забил полузащитник Дарко Йевтич.

«Ростов» не побеждает дома с прошлого года.

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Йевтич, 73.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Фольмер, 84), Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе (Хашимото, 30), Глебов, Альмквист (Тугарев, 72), Гигович, Полоз (Байрамян, 72), Соу.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Самошников, Зуев (Бегич, 68), Мусаев (Ин-Бом, 67), Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.

Предупреждения: Поярков, 52; Гигович, 61 – Деспотович, 31; Зуев, 45+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин
Комментарии (91)
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oyabun
1618077422
Карпин, похоже, только на Спартак и умеет настраивать свою команду. Рубин - просто молодцы! Очень хорошую команду создаёт Слуцкий.
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Ziklop
1618077436
как в хоккее вынес Байрамяна и забили гол, армян не прав нельзя было тянуть с передачей у своих ворот. на вар что казарцев был?
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Hektor 84
1618077492
Ну что Валера снова ныть будет? Типа мы такие крутые, а голы нам корявые забивают!
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nominum
1618077515
Ростов- позорники. Два домашних матча провалили. На зрителей плевать. Сезон уже, похоже, закончили.
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Рубинище
1618077701
Какие молодцы, трудный матч, как в конце не забили ещё-непонятно. Квичу Ростов выключил, но всё равно пробили Песьякова-по мне он был сегодня лучший. таблица сказка просто
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JTherry
1618078442
все закономерно - у ростовчан очень много технического брака, что в нападении, что в защите, даже Карпин бесился на бровке из-за этого... и гол "привез" Байрамян необдуманными действиями вблизи ворот, Йоветич прицельно "выстрелил" с 20 метров... могли запросто еще получить - пару "подарков" Кварацхелии во втором тайме упорно предлагали защитники... Рубин - с победой!
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vladimir-7
1618079054
Футбольный теоретик и тренер Слуцкий переиграл футболиста и тренера Карпина.
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житель СПб
1618080602
Выскажусь и я по игре. И не готов я поздравлять за игру рубиновцев - хотя за результат, наверное, можно. Мне эта игра не понравилась. Одна команда в силу своих сил и возможностей пыталась играть в футбол. Другая - заведомо в футбол играть не планировала. Занималась уничтожением игры другой. И дело не только в том, что была автобусная игра в худших традициях Бакиевского Рубина (поскольку у Бакиева были и лучшие традиции!), Уфы и старого Динамо. Дело в том, что сразу был избран план срывать игру Ростова путем мелкого и среднего, на грани с крупным фола. Было очень много грубости, именно со стороны Рубина. Судья по моим ощущениям был не объективен. Кстати, вполне мог быть и пенальти в ворота Рубина - где-то на 65 (или 56 - не помню) минуте. Да, результат опять Слуцкий получил. Но радости от игры его команды я не ощутил. А Ростов... У них четко просматривается проблема: после 65 минуты - они сдают. И физически, и в основном - психологически! И еще: они не доводят атаки до конца. Мало и нечетко бьют. Не концентрированно! Над этим надо работать Карпину.
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RUBINTATAR
1618081500
За то Карпин-самый модный тренер.
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Krossmen73
1618112954
Равная игра .Игра-качели.Жаль только что эти качели качнулись не в пользу хозяев.Слуцкий в очередной раз доказывает что он очень приличный тренер и может из любого игрового "материала" создать вполне себе боевой коллектив.Если ему не будет мешать руководство,то Рубин в следующем сезоне может рассчитывать на очень высокие места.Георгича и Ростов не стоит уж слишком ругать.Валере уже не раз и не два приходится создавать команду практически заново после тотальных распродаж.И это у него кстати неплохо получается.Хотя приходится тратить время как на сыгрывание новичков и обретение сплочённости.Отсюда и такие неровные результаты.Командам спасибо за хорошую игру!
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