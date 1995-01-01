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    РПЛ. «Ростов» довел безвыигрышную домашнюю серию до шести матчей, уступив «Рубину»

    «Рубин» добился победы над «Ростовом». Казанцы не обыгрывали соперника с 2017 года. Единственный мяч забил полузащитник Дарко Йевтич.

    «Ростов» не побеждает дома с прошлого года.

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Йевтич, 73.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев (Фольмер, 84), Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе (Хашимото, 30), Глебов, Альмквист (Тугарев, 72), Гигович, Полоз (Байрамян, 72), Соу.

    «Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Самошников, Зуев (Бегич, 68), Мусаев (Ин-Бом, 67), Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.

    Предупреждения: Поярков, 52; Гигович, 61 – Деспотович, 31; Зуев, 45+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии76
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    • ...
      Рейтинг: +1997

      ySS 57 минут назад

      Гагарин пересидел в обороне атаки Карпина.
      Рубин не выиграл, но 3 очка забрал.
      Думаю, что казанским болелам это понравилось

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1633

      Play 1 час назад

      Где тот специалист, который усерался доказывал мне, что в Химках у Ростова отобрали еврокубки? Эта команда играет на еврокубки?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43816

      MaxRnD > Play 1 час назад

      Т.е. те, кто в РПЛ занимают призовые места, реально играют на Еврокубки ? ))) Серьёзно ? )))

      Неудачно "спетросянил" или просто с головой не дружишь ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1633

      Play > MaxRnD 1 час назад

      а, вот он ты, опять со своими гениальными мыслями. В рпл вообще нет команд, которые играют на еврокубки, но Ростов не играет вообще ни на что.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2922

      Fusballer > Play 1 час назад

      И то правда. Семак (тренер супер-клуба Зенит) так и признался, что кладут на еврокубки))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43816

      MaxRnD > Play 1 час назад

      Тут просто недержание речи. Это диагноз ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      RUBINTATAR 1 час назад

      За то Карпин-самый модный тренер.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2922

      Fusballer > RUBINTATAR 56 минут назад

      Модный тренер - это Черчесов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8066

      Вомбат 1 час назад

      Карпин хороший тренер, он умеет выстроить игру. То, что он выпустил Байрамяна, привезшего гол и Тугарева, привезшего 2 голевых момента, это не значит, что он плохой тренер, это называется "не угадал с заменами". У него это бывает редко. Правда лично я не прощу ему сливы еврокубков (и Спартак у него сливал всяким Санкт-Галленам с Легиями ради медалей чемпионата и Ростов давеча слил Маккаби ради призрачных шансов в борьбе за то же самое). Но это уже другое дело, это вопрос патриотизма и морали, а тут говорят о тренерском мастерстве. Оно у него есть.

      1
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      ...
      Рейтинг: +9481

      Hektor 84 > Вомбат 1 час назад

      А чего зенит не упоминаешь? Или они блистали два сезона в ЛЧ? Их лучше прости.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6320

      житель СПб > Hektor 84 1 час назад

      Да уж, у нас много кого прощать приходится...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2922

      Fusballer > Hektor 84 1 час назад

      Да, Семак так и сказал - что чемпионат в приоритете. Позорище.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6320

      житель СПб 1 час назад

      Выскажусь и я по игре. И не готов я поздравлять за игру рубиновцев - хотя за результат, наверное, можно.
      Мне эта игра не понравилась. Одна команда в силу своих сил и возможностей пыталась играть в футбол. Другая - заведомо в футбол играть не планировала. Занималась уничтожением игры другой. И дело не только в том, что была автобусная игра в худших традициях Бакиевского Рубина (поскольку у Бакиева были и лучшие традиции!), Уфы и старого Динамо. Дело в том, что сразу был избран план срывать игру Ростова путем мелкого и среднего, на грани с крупным фола. Было очень много грубости, именно со стороны Рубина. Судья по моим ощущениям был не объективен. Кстати, вполне мог быть и пенальти в ворота Рубина - где-то на 65 (или 56 - не помню) минуте. Да, результат опять Слуцкий получил. Но радости от игры его команды я не ощутил.
      А Ростов... У них четко просматривается проблема: после 65 минуты - они сдают. И физически, и в основном - психологически! И еще: они не доводят атаки до конца. Мало и нечетко бьют. Не концентрированно! Над этим надо работать Карпину.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6320

      житель СПб > житель СПб 1 час назад

      И скажу сразу: только мелкие, недостойные людишки за искреннее и корректное мнение минусуют! Нормальные рубиновцы - без обид!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43816

      MaxRnD > житель СПб 1 час назад

      RUBINTATAR ? Он болеет, не обижайся на убогого

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12600

      JTherry > житель СПб 1 час назад

      может, Бердыевского Рубина?) откровенного "автобусного" футбола не было от Слуцкого - и у Рубина и у Ростова с реализацией большие проблемы... моментов было создано в игре достаточно, чтобы была, как минимум, результативная ничья (около 3:3)... в футболе часто действует правило - не забиваешь ты, забивают тебе...

      0
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      Рейтинг: +6320

      житель СПб > MaxRnD 16 минут назад

      Спасибо за слова поддержки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6320

      житель СПб > JTherry 15 минут назад

      Извините, конечно, Бердыевского! Поздно вечером в субботу после рабочей недели, да и еще рабочей субботы - мозги немного не того...

      1
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      ...
      Рейтинг: +5991

      Рубинище > житель СПб 2 минуты назад

      В этом весь Слуцкий-знает, как набирать очки. Играли 2м номером с резкими контр атаками по флангам. и не давая сопернику ничего сделать в переди, выключили всю группу атаки Ростова. Соу вообще не видел кроме штрафного. Зато впереди сразу 4-6 футболистов почти всегда доводили до удара. Видно, что ещё не совсем в форме Деспот, Квича. Хван - нам есть ещё куда рости. В целом игра равная, и мы воспользовались ошибками соперника(коих было порядочно).
      пс Бердыев Курбан наша гордость. футбол Бердыевский-а в Ростове он ставил игру в лучших традициях Клопа или Гвардиолы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6320

      житель СПб 2 часа назад

      Совсем не согласен с Алексеем! Карпин - не дутая фигура, он вполне достойный тренер! Просто он с много меньшими ресурсами решает задачи по своим силам. И - да, делает клуб реально коммерческим - т.е. умеет зарабатывать деньги. Честно. У нас много таких клубов в Лиге?! Вот то то и оно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1107

      Muboraksho 2 часа назад

      Браво Слуцкий и браво Рубин!!!!!!!!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +6801

      GoLenaStop 2 часа назад

      Хорошего вечера всем! Отдохните и поцелуйте своих жён и деток!
      Пошли, посмотрим настоящий футбол, Реал + Барселона!..
      Барселона не проиграет!
      Хи!


      3
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    • ...
      Рейтинг: +6675

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Ещё месяц назад ростовским болелам говорил , что Карпин дутая фигура. Вот так будет всегда , как плохому танцору вечно что-то мешает.
      С другой сторону , вы ни на что и не претендуете никогда. Стратегия клуба , Спартака обыграть и бобла на трансферах срубить.
      Верной дорогой идёте товарищи, золотая середина.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43816

      MaxRnD > Alekxei Z. 2 часа назад

      Играть на равных с лидерами при стоимости состава в 3-4 раза дешевле чем у соперников и "дутая фигура" ? Долго думал ?

      5
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      ...
      Рейтинг: +3296

      Из Твери Леха > Alekxei Z. 1 час назад

      В РПЛ только один частный клуб. Все остальные - кормятся с национальных достояний, жирнейшая часть которых идет к вам, в москву. А если эти сливки не к вам потекут, а в регионы, прежде всего южные (где на мой взгляд и нужно футбол развивать)? Вы же кипятком ссать будете. Где финасирование найдете? Будете письма президенту жалостливые писать, как Томь? Живете и доминируете только за счет Лукойла, РЖД, ВТБ и всяких Аэрофлотов с РосСетями. Без них вы просто никто и ничто, ибо из столичных современных парней футболистов не выйдет, поскольку они только на Бентли по столице гонять способны, а как где-нибудь в Италии играть - так все: мама забери меня обратно, тут пахать заставляют. А если поднять футбольную инфраструктуру в южных регионах, то у нас быстро появятся новые звезды, которые и Европу покорят. Волгоград, Астрахань, Владикавказ, Ростов, Нальчик, Махачкала. Вот кого поднимать нужно, а не вашу срань. Но в РФС главное откаты и халявное бабло, им не интересно поднимать футбол, а значит все останется как есть. Просто смешно с этих слов "вы ни на что и не претендуете никогда", как будто при таком раскладе в рос. футболе есть кому-то претендовать на что-то, кроме москвичей.

      1
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      ...
      Рейтинг: +6675

      Alekxei Z. > MaxRnD 1 час назад

      Это всё отговорки. Вот приехал немец в Динамо, пол состава молодняк, а играют любо дорого смотреть.
      Что , нынешний состав мусарни дороже вашего ?
      Евреям проиграли , те тоже богаче ?
      Не уподобляйтесь Карпину , тот всегда отмазку найдёт и никогда не признается в своих ошибках.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6675

      Alekxei Z. > Из Твери Леха 1 час назад

      Ты выдыхай Бобёр !!!
      Обкумарился, несёшь херню

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43816

      MaxRnD > Alekxei Z. 1 час назад

      (с) "а играют (Динамо М) любо дорого смотреть"

      ФНЛьные Крылья Советов наверное что-то не знали про "любо дорого" ? )))

      Ну а то что в чемпе их судьи (а-ля Казарцев) за уши тащат, так это уже притча, так что ищи другие примеры, ибо этот давно и безнадёжно скомпрометирован

      3
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      ...
      Рейтинг: +898

      Радио1000шумеров > Из Твери Леха 1 час назад

      Леха, ты просто красавец! Отмыть, побрить, приодеть - и новый Президент РФС готов!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12600

      JTherry > Из Твери Леха 50 минут назад

      Леха, прежде, чем писать "простыню" про российский футбол и московский, в частности, ты иногда хотя бы выходи из образа Остапа Бендера, сейчас уже мало кто верит в Нью-Васюки, где-то на югах России) в еврокубках, где и проверяется истинная сущность нашего футбола, получают все, независимо от местоположения на карте страны... видимо, не все измеряется финансированием... кстати, почему про зенит и его финансирование Газпромом ничего не написал?) или болельщицкие пристрастия мешают идти против "кормушки"? валяй, поднимай "инфраструктуру в южных регионах", флаг тебе в руки, глядишь, и "звезды" сразу засияют в нашей РПЛ))

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      ...
      Рейтинг: +3296

      Из Твери Леха > Радио1000шумеров 50 минут назад

      Меня не возьмут, я воровать не умею.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6675

      Alekxei Z. > MaxRnD 49 минут назад

      Я и говорю , вам хоть ссы в глаза, всегда отмазка готова.
      Они в футбол играют здорово. Молодые , силёнок не хватает , стабильности нет.
      Ты же за деньги поднял вопрос , а теперь и судейство .
      Повторю , ваш удел золотая середина и не надо сопли пузырями надувать. Каждому своё !

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      ...
      Рейтинг: +43816

      MaxRnD > Alekxei Z. 39 минут назад

      "Отмазка" готова всегда, потому что она есть объективная реальность, сильно отличающаяся от тех воздушных зАмков, которые вы себе придумали, и в которых вам так удобно обитать ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16811

      vladimir-7 2 часа назад

      Футбольный теоретик и тренер Слуцкий переиграл футболиста и тренера Карпина.

      4
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