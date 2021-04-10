Газизов: «Отвечать на обвинения в договорняке – борьба с ветряными мельницами. Нам надо было проиграть «Ахмату», чтобы разговоров не было?»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил тем, кто не верит в честный характер встречи 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:0). Он призвал посмотреть игру.

«Пусть критики посмотрят матч, и тогда всe станет ясно. Пусть посмотрят наш матч с «Ахматом» в Кубке России. Отвечать на такие обвинения – как бороться с ветряными мельницами.

Что, нам надо было проиграть «Ахмату», чтобы таких разговоров не было? Смешно.

Мы бились в полуфинале, могли достичь большего и пройти дальше. Не делим турниры на важные и неважные. Как и наш соперник», – сказал Газизов.

Уфимцы покинули зону прямого вылета.

«Уфа» нанесла реванш за поражение в Кубке России 3 сутками ранее.

«Ахмат» в РПЛ идет 11-м.

Талалаев – журналисту после разгрома в Уфе: «Вы так много слов говорите и говорили. Мне ничего не понравилось»