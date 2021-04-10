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  • Газизов: «Отвечать на обвинения в договорняке – борьба с ветряными мельницами. Нам надо было проиграть «Ахмату», чтобы разговоров не было?»

Газизов: «Отвечать на обвинения в договорняке – борьба с ветряными мельницами. Нам надо было проиграть «Ахмату», чтобы разговоров не было?»

10 апреля 2021, 21:57
13

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил тем, кто не верит в честный характер встречи 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:0). Он призвал посмотреть игру.

«Пусть критики посмотрят матч, и тогда всe станет ясно. Пусть посмотрят наш матч с «Ахматом» в Кубке России. Отвечать на такие обвинения – как бороться с ветряными мельницами.

Что, нам надо было проиграть «Ахмату», чтобы таких разговоров не было? Смешно.

Мы бились в полуфинале, могли достичь большего и пройти дальше. Не делим турниры на важные и неважные. Как и наш соперник», – сказал Газизов.

  • Уфимцы покинули зону прямого вылета.
  • «Уфа» нанесла реванш за поражение в Кубке России 3 сутками ранее.
  • «Ахмат» в РПЛ идет 11-м.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Уфа Ахмат Газизов Шамиль
Комментарии (13)
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Боцман59rus
1618082174
Народ за дураков держишь овца?
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Shamil79
1618083838
КДК промолчит РФС не сдаст
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Skull_Boy
1618084798
Ну и что я смотрел и явный договорняк, если ты сам е_6лан, то не значит что другие отсталые
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Hektor 84
1618084847
Газизову в трепе равных нет. Любит на публике рот разевлять!
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Из Твери Леха
1618085203
Ухахаха, Газизов красавчик. Врать с серьезным лицом это целое искусство. Между прочим и менеджер он тоже толковый, расчётливый. Слить кубок в обмен на 3 очка, которые, возможно, спасут от вылета, это хороший стратегический ход. Можно сколько угодно ссать в уши дилетантам, но людей шарящих-то не обманешь)
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Armani nn
1618086535
Странно что гендир не знает, что бились как он говорит,в четвертьфинале,а не полуфинале
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житель СПб
1618087084
А как шапка то загорелась! Вовсю горит!
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JTherry
1618088342
при Газике Уфа преобразилась: назначили "самобытного тренера из ФНЛ", и сразу - дает результат))
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paracetamol
1618134467
Договорняк стопудовый. Чечены и не бегали даже!
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zigbert
1618314679
Доказать что это был договорняк будет очень сложно. Разве только кто проболтается.
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