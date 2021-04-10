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    Газизов: «Отвечать на обвинения в договорняке – борьба с ветряными мельницами. Нам надо было проиграть «Ахмату», чтобы разговоров не было?»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил тем, кто не верит в честный характер встречи 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:0). Он призвал посмотреть игру.

    «Пусть критики посмотрят матч, и тогда всe станет ясно. Пусть посмотрят наш матч с «Ахматом» в Кубке России. Отвечать на такие обвинения – как бороться с ветряными мельницами.

    Что, нам надо было проиграть «Ахмату», чтобы таких разговоров не было? Смешно.

    Мы бились в полуфинале, могли достичь большего и пройти дальше. Не делим турниры на важные и неважные. Как и наш соперник», – сказал Газизов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6320

      житель СПб 12 минут назад

      А как шапка то загорелась! Вовсю горит!

      0
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      Рейтинг: +512

      Armani nn 21 минуту назад

      Странно что гендир не знает, что бились как он говорит,в четвертьфинале,а не полуфинале

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      Рейтинг: +3296

      Из Твери Леха 43 минуты назад

      Ухахаха, Газизов красавчик. Врать с серьезным лицом это целое искусство. Между прочим и менеджер он тоже толковый, расчётливый. Слить кубок в обмен на 3 очка, которые, возможно, спасут от вылета, это хороший стратегический ход. Можно сколько угодно ссать в уши дилетантам, но людей шарящих-то не обманешь)

      1
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      Рейтинг: +9481

      Hektor 84 49 минут назад

      Газизову в трепе равных нет. Любит на публике рот разевлять!

      2
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      Рейтинг: +11706

      Skull_Boy 50 минут назад

      Ну и что я смотрел и явный договорняк, если ты сам е_6лан, то не значит что другие отсталые

      1
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      Рейтинг: +67

      Shamil79 1 час назад

      КДК промолчит РФС не сдаст

      3
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      Рейтинг: +21699

      Боцман59rus 1 час назад

      Народ за дураков держишь овца?

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