Талалаев – журналисту после разгрома в Уфе: «Вы так много слов говорите и говорили. Мне ничего не понравилось»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев дал комментарий после матча 25-го тура РПЛ против «Уфы» (0:3). Уфимцы в этой игре забили больше голов, чем за предыдущие восемь встреч чемпионата.

«Что понравилось в игре команды? Вы так много слов сейчас говорите и говорили в прошлом интервью. Мне ничего не понравилось. Почему сегодня было много моментов у наших ворот? Потому что проиграли борьбу. Мы очень не хотели потерять футболистов на искусственном поле. К сожалению, это произошло», – сказал Талалаев.