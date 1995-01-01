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    Талалаев – журналисту после разгрома в Уфе: «Вы так много слов говорите и говорили. Мне ничего не понравилось»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев дал комментарий после матча 25-го тура РПЛ против «Уфы» (0:3). Уфимцы в этой игре забили больше голов, чем за предыдущие восемь встреч чемпионата.

    «Что понравилось в игре команды? Вы так много слов сейчас говорите и говорили в прошлом интервью. Мне ничего не понравилось. Почему сегодня было много моментов у наших ворот? Потому что проиграли борьбу. Мы очень не хотели потерять футболистов на искусственном поле. К сожалению, это произошло», – сказал Талалаев.

    • Уфимцы покинули зону прямого вылета.
    • «Уфа» нанесла реванш за поражение в Кубке России 3 сутками ранее.
    • «Ахмат» в РПЛ идет 11-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9481

      Hektor 84 1 час назад

      Зато экспертом сидел на срач тв такой разговорчивый!

      1
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      Рейтинг: +3281

      mdu86 1 час назад

      Талалай лали-лалай...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6320

      житель СПб 2 часа назад

      Конечно, нечего ответить!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9481

      Hektor 84 2 часа назад

      Еще один тренеришка возомнил себя звездой! Так и ответь вернули должок.

      6
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      Рейтинг: +21699

      Боцман59rus 2 часа назад

      Талалаку после победы хер заткнеш, а сейчас клюв в землю.
      Видимо очень полюбил себя за победу в Краснодаре

      7
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