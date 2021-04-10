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  • Примера. «Реал» обыграл «Барселону» и возглавил таблицу, каталонцы уступили впервые с декабря

Примера. «Реал» обыграл «Барселону» и возглавил таблицу, каталонцы уступили впервые с декабря

10 апреля 2021, 23:52
10

«Реал» в 30-м туре чемпионата Испании оказался сильнее «Барселоны». Мадридцы на проигрывают с января.

«Барселона» проиграла в Примере впервые с 5 декабря.

«Реал» обыграл «Барселону» третий раз подряд.

Лионель Месси не участвует в голах в матчах с «Реалом» с 2018 года – с момента ухода из стана мадридцев Криштиану Роналду.

Чемпионат Испании. Примера. 30-й тур

Реал – Барселона – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бензема, 13; 2:0 – Кроос, 28; 2:1 – Мингеса, 60.

«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес (Одриосола, 43), Милитао, Начо, Менди, Каземиро, Кроос (Иско, 72), Модрич, Вальверде (Асенсио, 61), Винисиус (Марсело, 72), Бензема (Мариано, 72).

«Барселона»: тер Штеген, Дест (Гризманн, 46), Араухо (Мориба, 72), Ленгле, Альба, Мингеса, Бускетс (Роберто, 64), де Йонг, Педри (Тринкау, 81), Дембеле (Брайтвайт, 81), Месси.

Предупреждения: Начо, 69; Каземиро, 89 – Педри, 23; Араухо, 26; Альба, 84.

Удаления: Каземиро, 90 (вторая ж.к.) – нет.

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Барселона
Комментарии (10)
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CSKA57
1618088142
Играли две равные команды. Реалу больше повезло.
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JTherry
1618088729
Реал был хорош, и гол Бензема - отменный! эль классико получилось отличным... Реал к апрелю подошел в великолепном состоянии... вперед, к очередному чемпионству!!!
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Cules2013
1618089119
мда-м, первый тайм в исполнении Барсы - это вообще нечто, особенно в защите - её почти и не было, во втором тайме выровняли ситуацию. В целом многие сыграли плохо, но атака особенно. Честно сказать, что Дембеле, что Гризманн, что даже Месси непонятно зачем вообще вышли на поле. Реалу по матчу не раз везло, но Барса позволяла этому везению сбыться, сама давала поводы, поэтому пенять на зеркало нет смысла. Жаль, что проиграли, особенно с учётом удара в перекладину Морибы на последних секундах. Но в этом матче судьба чемпионства не решалась, главное впереди. Реал, кстати, потерял, вероятно, 3-х игроков сразу на следующую игру в чемпионате, которую может и проиграть, особенно на фоне усталости после матча с Ливерпулем. Равно как и Атлетико ещё не выиграл следующий матч. Пока что ничего не ясно, но Барса опять усложнила себе задачу.
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Вжыхъ
1618091333
Отличный Эль-Класико! Зидан конечно держал в уме Лигу Чемпионов и после замены топов Барса могла дожать до ничьи. В целом равная игра, в которой больше повезло Реалу. А вот с погодой не повезло совсем.
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Venom888
1618093854
Реал молодцы!! Классный мачт!! Нервы горели в концовке, когда была перекладина на последней секунде и Штеген влупил по мячу после этого )))
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portero
1618094448
проиграла впервые, но играли этот период совсем неубедительно... Так что надежда была на удачу, повезло больше Реалу, Барса беззубая игра, ищут Месси , соперники давно это знают, поэтому так тяжко Барса забивает...
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Fusballer
1618096203
Барсе срочно нужен забивной нападающий. На эту роль прекрасно подходит Дзюба.
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ySS
1618119326
Реалу весьма повезло. Гол Бензема ещё долго будут крутить. Шикарно!
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Красногорск_Фан
1618138491
Последние принципиальные игры Реал играет великолепно. Жаль, что в Ла Лиге Атлетико сдулся и конкуренция уменьшилась. Бензема красава
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zigbert
1618147435
Барселона играла в свой футбол но вот реализация своих моментов оставляла желать лучшего. Эти два быстрых гола пожалуй стали ключевыми. Реал закрылся и действовал на контратаках.
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