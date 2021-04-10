Примера. «Реал» обыграл «Барселону» и возглавил таблицу, каталонцы уступили впервые с декабря

«Реал» в 30-м туре чемпионата Испании оказался сильнее «Барселоны». Мадридцы на проигрывают с января.

«Барселона» проиграла в Примере впервые с 5 декабря.

«Реал» обыграл «Барселону» третий раз подряд.

Лионель Месси не участвует в голах в матчах с «Реалом» с 2018 года – с момента ухода из стана мадридцев Криштиану Роналду.

Чемпионат Испании. Примера. 30-й тур

Реал – Барселона – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бензема, 13; 2:0 – Кроос, 28; 2:1 – Мингеса, 60.

«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес (Одриосола, 43), Милитао, Начо, Менди, Каземиро, Кроос (Иско, 72), Модрич, Вальверде (Асенсио, 61), Винисиус (Марсело, 72), Бензема (Мариано, 72).

«Барселона»: тер Штеген, Дест (Гризманн, 46), Араухо (Мориба, 72), Ленгле, Альба, Мингеса, Бускетс (Роберто, 64), де Йонг, Педри (Тринкау, 81), Дембеле (Брайтвайт, 81), Месси.

Предупреждения: Начо, 69; Каземиро, 89 – Педри, 23; Араухо, 26; Альба, 84.

Удаления: Каземиро, 90 (вторая ж.к.) – нет.

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