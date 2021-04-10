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    Примера. «Реал» обыграл «Барселону» и возглавил таблицу, каталонцы уступили впервые с декабря

    «Реал» в 30-м туре чемпионата Испании оказался сильнее «Барселоны». Мадридцы на проигрывают с января.

    «Барселона» проиграла в Примере впервые с 5 декабря.

    «Реал» обыграл «Барселону» третий раз подряд.

    Лионель Месси не участвует в голах в матчах с «Реалом» с 2018 года – с момента ухода из стана мадридцев Криштиану Роналду.

    Чемпионат Испании. Примера. 30-й тур

    Реал – Барселона – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Бензема, 13; 2:0 – Кроос, 28; 2:1 – Мингеса, 60.

    «Реал»: Куртуа, Лукас Васкес (Одриосола, 43), Милитао, Начо, Менди, Каземиро, Кроос (Иско, 72), Модрич, Вальверде (Асенсио, 61), Винисиус (Марсело, 72), Бензема (Мариано, 72).

    «Барселона»: тер Штеген, Дест (Гризманн, 46), Араухо (Мориба, 72), Ленгле, Альба, Мингеса, Бускетс (Роберто, 64), де Йонг, Педри (Тринкау, 81), Дембеле (Брайтвайт, 81), Месси.

    Предупреждения: Начо, 69; Каземиро, 89 – Педри, 23; Араухо, 26; Альба, 84.

    Удаления: Каземиро, 90 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2021 23:52
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2923

      Fusballer 37 минут назад

      Барсе срочно нужен забивной нападающий. На эту роль прекрасно подходит Дзюба.

      0
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      Рейтинг: +46363

      portero 1 час назад

      проиграла впервые, но играли этот период совсем неубедительно...
      Так что надежда была на удачу, повезло больше Реалу, Барса беззубая игра, ищут Месси , соперники давно это знают, поэтому так тяжко Барса забивает...

      0
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      Рейтинг: +76

      Venom888 1 час назад

      Реал молодцы!! Классный мачт!!

      Нервы горели в концовке, когда была перекладина на последней секунде и Штеген влупил по мячу после этого )))

      0
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      Рейтинг: +65

      Вжыхъ 1 час назад

      Отличный Эль-Класико! Зидан конечно держал в уме Лигу Чемпионов и после замены топов Барса могла дожать до ничьи. В целом равная игра, в которой больше повезло Реалу. А вот с погодой не повезло совсем.

      2
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      Рейтинг: +7165

      KPCCSPB 2 часа назад

      Ахаха, а где дырявая чурка, по кличке динарка, со своими оправданиями?

      -1
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      Рейтинг: +11652

      Cules2013 2 часа назад

      мда-м, первый тайм в исполнении Барсы - это вообще нечто, особенно в защите - её почти и не было, во втором тайме выровняли ситуацию.
      В целом многие сыграли плохо, но атака особенно. Честно сказать, что Дембеле, что Гризманн, что даже Месси непонятно зачем вообще вышли на поле.
      Реалу по матчу не раз везло, но Барса позволяла этому везению сбыться, сама давала поводы, поэтому пенять на зеркало нет смысла.
      Жаль, что проиграли, особенно с учётом удара в перекладину Морибы на последних секундах. Но в этом матче судьба чемпионства не решалась, главное впереди. Реал, кстати, потерял, вероятно, 3-х игроков сразу на следующую игру в чемпионате, которую может и проиграть, особенно на фоне усталости после матча с Ливерпулем. Равно как и Атлетико ещё не выиграл следующий матч. Пока что ничего не ясно, но Барса опять усложнила себе задачу.

      1
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      Рейтинг: +12606

      JTherry 2 часа назад

      Реал был хорош, и гол Бензема - отменный! эль классико получилось отличным... Реал к апрелю подошел в великолепном состоянии... вперед, к очередному чемпионству!!!

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      Рейтинг: +2438

      FENIX-SL 2 часа назад

      Мориба крутой паренек

      а Гризман в который раз обосрался и доказал что он не уровень Барселоны

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      Рейтинг: +2438

      FENIX-SL 2 часа назад

      видимо Вини, Кросса и Бензема лысый убрал для отдыха
      но после их ухода игра прям свалилась к своим воротам
      Иско каким бы талантом ни был..не вписывается ну никаааак..в защиту возвращается медленно не обостряет
      Мариано старался выигрывал верх и просто бегал..вот это и есть бегунок..никак не Винисиус)

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      Рейтинг: +2375

      CSKA57 2 часа назад

      Играли две равные команды. Реалу больше повезло.

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