Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    РПЛ. «Уфа» в дебютном матче Стукалова разгромила «Ахмат» и покинула зону вылета

    Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов провел дебютный матч в РПЛ. Его команда крупно обыграла «Ахмат».

    Уфимцы покинули зону прямого вылета.

    «Уфа» нанесла реванш за поражение в Кубке России тремя сутками ранее.

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    Уфа – Ахмат (Грозный) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мрзляк, 13; 2:0 – Анхель, 36 (в свои ворота); 3:0 – Милетич, 54.

    «Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе (Никитин, 58), Йокич, Иванов (Бизоза, 71), Кротов (Жамалетдинов, 71), Камилов (Голубев, 58), Бауэр (Морозов, 75), Мрзляк, Милетич, Андрич.

    «Ахмат»: Шелия, Пуцко, Ненахов, Анхель Ромеро, Быстров (Адуев, 9), Богосавац, Тимофеев (Кадыров, 78), Ильин (Алмаси, 64), Бериша, Исмаэл Силва (Нижич, 64), Харин (Кармаев, 63).

    Предупреждения: Кротов, 33; Камилов, 56; Плиев, 73; Милетич, 89 – Тимофеев, 15; Ненахов, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:23
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1450

      spam2009 10 минут назад

      настолько очевидный договорняк, что даже никто не поверит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Shamil79 11 минут назад

      ну допустим победил бы Ахмат...высоко бы всё равно не поднялись...проиграли-всё равно ниже 12-го не упадут..в оставшихся 5-ти матчах пару-тройку очков всё-равно возьмут...А Уфе очки ой как нужны....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Andrebest65 1 час назад

      Удивительные дела в рпл))) надо еще на ставки проверить всех.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1115

      Ziklop > Andrebest65 1 час назад

      бартер, отдать друг другу по игре, а на ставках копейки им неинтересны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5975

      Рубинище 1 час назад

      Уфа в кубке проиграла, Ахмат 3 оча в РПЛ подогнал -

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3292

      Из Твери Леха 1 час назад

      РПЛ настолько уже прогнила, что даже договорнякам не удивляешься. Просто смотришь на это, как на нормальное повседневное явление. Круто че.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12586

      JTherry 1 час назад

      трех дней не прошло, как победа сменилась поражением для Ахмата... но голы какие-то детские залетели, на договорняк похожие... интересно сегодня твиттер Уфы как отреагирует на судейство Кукуяна?))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21683

      Боцман59rus 1 час назад

      А вот и запланированный договорнячек от зверьков.
      В наглую народ ипут в глаза который год и всем похеру)))

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      житель СПб 1 час назад

      Очень странный матч. Он очень смахивает на договорный. Первый гол - таких вообще не бывает. Второй "автогол" - тут специально придумать сложно. 3-й - тоже непонятный и невнятный. При этом, проигрывающая команда - тянет время?! Вратарь Ахмата получает карточку за затяжку времени? Более того, за 2 минуты до конца игры ему кричит судья матча - сейчас за затяжку дам вторую желтую! Кто помнит такие ситуации в футболе? Я - не помню. И где Ахмат, который только что на выезде громил Краснодар? В общем, как говорил великий режиссер: "Не верю!".

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12586

      JTherry > житель СПб 1 час назад

      во всех трех голах Аллах помог...!)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1115

      Ziklop > житель СПб 1 час назад

      "нормальный чистый матч", никто не подкопается , не осмелится.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6307

      житель СПб > JTherry 54 минуты назад

      Да вроде бы Аллах за обе команды...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +311

      kan85 2 часа назад

      Вот это поворот)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1879

      Алехсбургер. 2 часа назад

      хороший обмен кубка на РПЛ..)
      Анхель красавец,два гола и всё шито крыто...
      Смешно.
      Но грустно.

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84433
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru