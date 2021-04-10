РПЛ. «Уфа» в дебютном матче Стукалова разгромила «Ахмат» и покинула зону вылета

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов провел дебютный матч в РПЛ. Его команда крупно обыграла «Ахмат».
Уфимцы покинули зону прямого вылета.
«Уфа» нанесла реванш за поражение в Кубке России тремя сутками ранее.
Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур
Уфа – Ахмат (Грозный) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Мрзляк, 13; 2:0 – Анхель, 36 (в свои ворота); 3:0 – Милетич, 54.
«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе (Никитин, 58), Йокич, Иванов (Бизоза, 71), Кротов (Жамалетдинов, 71), Камилов (Голубев, 58), Бауэр (Морозов, 75), Мрзляк, Милетич, Андрич.
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Ненахов, Анхель Ромеро, Быстров (Адуев, 9), Богосавац, Тимофеев (Кадыров, 78), Ильин (Алмаси, 64), Бериша, Исмаэл Силва (Нижич, 64), Харин (Кармаев, 63).
Предупреждения: Кротов, 33; Камилов, 56; Плиев, 73; Милетич, 89 – Тимофеев, 15; Ненахов, 90+3.