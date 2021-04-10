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  • РПЛ. «Уфа» в дебютном матче Стукалова разгромила «Ахмат» и покинула зону вылета

РПЛ. «Уфа» в дебютном матче Стукалова разгромила «Ахмат» и покинула зону вылета

10 апреля 2021, 18:23
20

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов провел дебютный матч в РПЛ. Его команда крупно обыграла «Ахмат».

Уфимцы покинули зону прямого вылета.

«Уфа» нанесла реванш за поражение в Кубке России тремя сутками ранее.

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Уфа – Ахмат (Грозный) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мрзляк, 13; 2:0 – Анхель, 36 (в свои ворота); 3:0 – Милетич, 54.

«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе (Никитин, 58), Йокич, Иванов (Бизоза, 71), Кротов (Жамалетдинов, 71), Камилов (Голубев, 58), Бауэр (Морозов, 75), Мрзляк, Милетич, Андрич.

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Ненахов, Анхель Ромеро, Быстров (Адуев, 9), Богосавац, Тимофеев (Кадыров, 78), Ильин (Алмаси, 64), Бериша, Исмаэл Силва (Нижич, 64), Харин (Кармаев, 63).

Предупреждения: Кротов, 33; Камилов, 56; Плиев, 73; Милетич, 89 – Тимофеев, 15; Ненахов, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Ахмат Стукалов Алексей
Комментарии (20)
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амани
1618068457
из грозного Терека . команда превратилась в команду ФНЛ Ахмат........никакой игры нет
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Алехсбургер.
1618068469
хороший обмен кубка на РПЛ..) Анхель красавец,два гола и всё шито крыто... Смешно. Но грустно.
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житель СПб
1618069027
Очень странный матч. Он очень смахивает на договорный. Первый гол - таких вообще не бывает. Второй "автогол" - тут специально придумать сложно. 3-й - тоже непонятный и невнятный. При этом, проигрывающая команда - тянет время?! Вратарь Ахмата получает карточку за затяжку времени? Более того, за 2 минуты до конца игры ему кричит судья матча - сейчас за затяжку дам вторую желтую! Кто помнит такие ситуации в футболе? Я - не помню. И где Ахмат, который только что на выезде громил Краснодар? В общем, как говорил великий режиссер: "Не верю!".
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Боцман59rus
1618069321
А вот и запланированный договорнячек от зверьков. В наглую народ ипут в глаза который год и всем похеру)))
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JTherry
1618069415
трех дней не прошло, как победа сменилась поражением для Ахмата... но голы какие-то детские залетели, на договорняк похожие... интересно сегодня твиттер Уфы как отреагирует на судейство Кукуяна?))
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Из Твери Леха
1618069928
РПЛ настолько уже прогнила, что даже договорнякам не удивляешься. Просто смотришь на это, как на нормальное повседневное явление. Круто че.
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Рубинище
1618070419
Уфа в кубке проиграла, Ахмат 3 оча в РПЛ подогнал -
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spam2009
1618075472
настолько очевидный договорняк, что даже никто не поверит
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slavа0508
1618076744
Неожиданно каюсь списал уже Уфу а они вон как встрепенулись,,,
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zigbert
1618122999
Все эти суждения о договорняке не имеют смысла. Нужны факты. Но ведь Уфа действительно вышла заряженная на игру. Следующие матчи Уфы покажут случайность это или нет.
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