13-летний казахстанец без ног Турганбеков потренировался с «Чайкой»

«Чайка» пригласила на тренировку 13-летнего подростка из Казахстана. Клуб ФНЛ обратил внимание на его силу воли.

«Али – в стае!

Вчера в тренировке команды принял участие Али Турганбеков – 13-летний школьник из Казахстана.

Али, сохраняй такую же жизнерадостность, силу воли и любовь к футболу! Ты – лучший! Добро пожаловать в стаю!» – написала «Чайка».