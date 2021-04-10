13-летний казахстанец без ног Турганбеков потренировался с «Чайкой»

«Чайка» пригласила на тренировку 13-летнего подростка из Казахстана. Клуб ФНЛ обратил внимание на его силу воли.
«Али – в стае!
Вчера в тренировке команды принял участие Али Турганбеков – 13-летний школьник из Казахстана.
Али, сохраняй такую же жизнерадостность, силу воли и любовь к футболу! Ты – лучший! Добро пожаловать в стаю!» – написала «Чайка».
- Турганбеков, как сообщила «Чайка» в телеграме, дружит с Лионелем Месси, Криштиану Роналду, Неймаром, Килианом Мбаппе.
- Казахстанец вручал «Ливерпулю» Суперкубок Европы в 2019 году.
- В «Чайке» играет футболист сборной Казахстана Рамазан Оразов.
Источник: твиттер «Чайки»