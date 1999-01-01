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    13-летний казахстанец без ног Турганбеков потренировался с «Чайкой»

    «Чайка» пригласила на тренировку 13-летнего подростка из Казахстана. Клуб ФНЛ обратил внимание на его силу воли.

    «Али – в стае!

    Вчера в тренировке команды принял участие Али Турганбеков – 13-летний школьник из Казахстана.

    Али, сохраняй такую же жизнерадостность, силу воли и любовь к футболу! Ты – лучший! Добро пожаловать в стаю!» – написала «Чайка».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Чайки»

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