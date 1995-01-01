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    Черчесов – о подготовке к Евро-2020: «Работа тренерского штаба не останавливается ни на минуту»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал в инстаграме пост о подготовке к чемпионату Европы.

    «Ровно месяц и десять дней осталось до начала учебно-тренировочного сбора в рамках подготовки к Евро.

    Работа нашего тренерского штаба не останавливается ни на минуту. Стараемся посетить как можно больше матчей РПЛ, чтобы проанализировать игру кандидатов в сборную», – написал Черчесов.

    • Российская сборная на групповом этапе Евро сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • Матчи команды Черчесова запланированы на 12, 16 и 21 июня.

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    Источник: Инстаграм Станислава Черчесова

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