Черчесов – о подготовке к Евро-2020: «Работа тренерского штаба не останавливается ни на минуту»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал в инстаграме пост о подготовке к чемпионату Европы.

«Ровно месяц и десять дней осталось до начала учебно-тренировочного сбора в рамках подготовки к Евро.

Работа нашего тренерского штаба не останавливается ни на минуту. Стараемся посетить как можно больше матчей РПЛ, чтобы проанализировать игру кандидатов в сборную», – написал Черчесов.

Российская сборная на групповом этапе Евро сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

Матчи команды Черчесова запланированы на 12, 16 и 21 июня.