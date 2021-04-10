AS: Пике сделали укол в колено, чтобы он сыграл с «Реалом»

Центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике готов принять участие в матче 30-го тура Примеры против «Реала».
По информации AS, в пятницу вечером 34-летнему футболисту сделали специальный обезболивающий укол в колено.
Благодаря этому испанца не будет беспокоить травма во время Эль Класико, однако существует риск усугубить повреждение.
- Пике не выходил на поле с начала марта.
- У него было растяжение внутренней коллатеральной связки правого колена.
- В текущем сезоне игрок провел за «Барсу» 15 игр и забил два гола.
Источник: AS