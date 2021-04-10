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    AS: Пике сделали укол в колено, чтобы он сыграл с «Реалом»

    Центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике готов принять участие в матче 30-го тура Примеры против «Реала».

    По информации AS, в пятницу вечером 34-летнему футболисту сделали специальный обезболивающий укол в колено.

    Благодаря этому испанца не будет беспокоить травма во время Эль Класико, однако существует риск усугубить повреждение.

    • Пике не выходил на поле с начала марта.
    • У него было растяжение внутренней коллатеральной связки правого колена.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Барсу» 15 игр и забил два гола.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 14:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +259

      Снег 45 минут назад

      НАХЕРА? еще два -три укола и через 10 лет тросточка, через 15 ходунки и инвалидность. Естественный отбор. Колитесь дальше.

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      Рейтинг: +5976

      серега кашин 2 часа назад

      да не пошел бы он на это ради одного матча, чтоб потом поставить крест на карьере

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