Евро-2020 пройдет со зрителями. Стадион в Санкт-Петербурге разрешат заполнить на 50%

Матчи чемпионата Европы-2020 смогут посещать болельщики. Об этом объявил УЕФА.
Восемь городов турнира подтвердили, что проведут игры со зрителями. Это Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Лондон.
Санкт-Петербург откроет стадион на 50% от вместимости трибун.
Остальные четыре города – Бильбао, Дублин, Мюнхен и Рим – должны сообщить дополнительную информацию о своих планах до 19 апреля. После этого УЕФА решит, проводить ли матчи Евро в этих городах.
- Евро-2020 должен пройти этим летом, с 11 июня по 11 июля.
- Турнир перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Источник: УЕФА