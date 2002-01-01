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    Евро-2020 пройдет со зрителями. Стадион в Санкт-Петербурге разрешат заполнить на 50%

    Матчи чемпионата Европы-2020 смогут посещать болельщики. Об этом объявил УЕФА.

    Восемь городов турнира подтвердили, что проведут игры со зрителями. Это Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Лондон.

    Санкт-Петербург откроет стадион на 50% от вместимости трибун.

    Остальные четыре города – Бильбао, Дублин, Мюнхен и Рим – должны сообщить дополнительную информацию о своих планах до 19 апреля. После этого УЕФА решит, проводить ли матчи Евро в этих городах.

    • Евро-2020 должен пройти этим летом, с 11 июня по 11 июля.
    • Турнир перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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    Источник: УЕФА

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