Евро-2020 пройдет со зрителями. Стадион в Санкт-Петербурге разрешат заполнить на 50%

Матчи чемпионата Европы-2020 смогут посещать болельщики. Об этом объявил УЕФА.

Восемь городов турнира подтвердили, что проведут игры со зрителями. Это Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Лондон.

Санкт-Петербург откроет стадион на 50% от вместимости трибун.

Остальные четыре города – Бильбао, Дублин, Мюнхен и Рим – должны сообщить дополнительную информацию о своих планах до 19 апреля. После этого УЕФА решит, проводить ли матчи Евро в этих городах.