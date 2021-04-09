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  • Евро-2020 пройдет со зрителями. Стадион в Санкт-Петербурге разрешат заполнить на 50%

Евро-2020 пройдет со зрителями. Стадион в Санкт-Петербурге разрешат заполнить на 50%

9 апреля 2021, 19:27
5

Матчи чемпионата Европы-2020 смогут посещать болельщики. Об этом объявил УЕФА.

Восемь городов турнира подтвердили, что проведут игры со зрителями. Это Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Лондон.

Санкт-Петербург откроет стадион на 50% от вместимости трибун.

Остальные четыре города – Бильбао, Дублин, Мюнхен и Рим – должны сообщить дополнительную информацию о своих планах до 19 апреля. После этого УЕФА решит, проводить ли матчи Евро в этих городах.

  • Евро-2020 должен пройти этим летом, с 11 июня по 11 июля.
  • Турнир перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Европа
Комментарии (5)
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acor94
1617992068
Отлично, посмотрю на финнов с нашими инвалидами)
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inzek
1618010363
дык, это ж ПИТЕР
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vladimir-7
1618034812
Наши уже сообщили в УЕФА какой процент людей можно допустить, но пока весь Спутник-V наши не впарят другим странам, процент посещения не увеличат, за исключением выступлений Путина, как это было в ЛУЖЕ.
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ААМ
1618035985
В Будапеште будет 100%, в Питере - 50, в остальных городах ещё меньше.
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alex1951
1618081953
бельгия - финка 21 июня . 50 евро билет. ресторан 100 евро сувениры 50евро такси 50 евро презервативы 20 евро отель 4 ночи 200 евро всего 470 или 500 - не так дорого......
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