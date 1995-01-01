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    ESPN: «Маракана» не будет переименована в честь Пеле из-за недовольства жителей Рио

    Власти Рио-де-Жанейро не станут переименовывать стадион «Маракана» в честь бывшего нападающего сборной Бразилии Пеле.

    Губернатор штата наложил вето на решение о переименовании стадиона из-за недовольства местных жителей. По их мнению, стадион не должен носить имя человека, который никогда не жил в Рио-де-Жанейро.

    • Пеле – трехкратный чемпион мира.
    • Считается, что на «Маракане» он забил свой 1000-й гол – в матче между «Сантосом» и «Васко да Гама» в 1969 году.
    • В случае переименования стадион назывался бы «Эдсон Арантис ду Насименту – Король Пеле».

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +46302

      portero 1 час назад

      Молодец раз слышит народ.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5943

      серега кашин 1 час назад

      ну и правильно жители и руководство думают

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