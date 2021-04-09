ESPN: «Маракана» не будет переименована в честь Пеле из-за недовольства жителей Рио

Власти Рио-де-Жанейро не станут переименовывать стадион «Маракана» в честь бывшего нападающего сборной Бразилии Пеле.

Губернатор штата наложил вето на решение о переименовании стадиона из-за недовольства местных жителей. По их мнению, стадион не должен носить имя человека, который никогда не жил в Рио-де-Жанейро.