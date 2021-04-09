ESPN: «Маракана» не будет переименована в честь Пеле из-за недовольства жителей Рио

Власти Рио-де-Жанейро не станут переименовывать стадион «Маракана» в честь бывшего нападающего сборной Бразилии Пеле.
Губернатор штата наложил вето на решение о переименовании стадиона из-за недовольства местных жителей. По их мнению, стадион не должен носить имя человека, который никогда не жил в Рио-де-Жанейро.
- Пеле – трехкратный чемпион мира.
- Считается, что на «Маракане» он забил свой 1000-й гол – в матче между «Сантосом» и «Васко да Гама» в 1969 году.
- В случае переименования стадион назывался бы «Эдсон Арантис ду Насименту – Король Пеле».
Источник: ESPN