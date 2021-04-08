Игрок «Челябинска», бросивший мяч в лицо соперника, дисквалифицирован на два матча

КДК РФС дисквалифицировал на два матча защитника «Челябинска» Илью Сальникова за бросок мяча в лицо форварда «КАМАЗа» Романа Янушковского.

Нападающий хозяев пытался помешать Сальникову выбросить мяч из-за боковой. В итоге защитник гостей бросил мяч в лицо соперника, за что получил прямую красную карточку.

«Илья Сальников из «Челябинска» ударил соперника мячом в лицо и был удалeн с поля. Исходя из всех обстоятельств, игрок дисквалифицирован на две игры с учeтом автоматической дисквалификации», – цитирует главу КДК Артура Григорьянца «Чемпионат».