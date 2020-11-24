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    Игрок «Челябинска», бросивший мяч в лицо соперника, дисквалифицирован на два матча

    КДК РФС дисквалифицировал на два матча защитника «Челябинска» Илью Сальникова за бросок мяча в лицо форварда «КАМАЗа» Романа Янушковского.

    Нападающий хозяев пытался помешать Сальникову выбросить мяч из-за боковой. В итоге защитник гостей бросил мяч в лицо соперника, за что получил прямую красную карточку.

    «Илья Сальников из «Челябинска» ударил соперника мячом в лицо и был удалeн с поля. Исходя из всех обстоятельств, игрок дисквалифицирован на две игры с учeтом автоматической дисквалификации», – цитирует главу КДК Артура Григорьянца «Чемпионат».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +746

      matvei_72 2 минуты назад

      А вообще он не виноват, учите правила: при ауте соперник должен стоять на расстоянии 5 метров...их не было и это желтая карточка...

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      Рейтинг: +4354

      Павелий 22 минуты назад

      Вот команда уже 12 лет не Зенит из Челябинска, а замашки вседозволенности всё равно вылезают.

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