Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    «Спартак» оштрафован на 385 тысяч рублей по итогам матча с «Ростовом»

    КДК РФС вынес наказание «Ростову» и «Спартаку» за поведение болельщиков в матче 24-го тура РПЛ.

    «У «Спартака» было использовано шесть предметов пиротехники и восемь ракетниц. Две ракетницы упали на футбольное поле. Было скандирование у одного и другого клуба. И ещe спартаковские болельщики находились на ограждении сектора.

    За скандирование «Ростов» оштрафован на 70 тысяч рублей. «Спартак» за скандирование оштрафован на 100 тысяч рублей.

    За использование и бросание пиротехнических изделий на стадионе «Спартак» оштрафован на 260 тысяч рублей.

    За неправомерные действия зрителей, которые сидели на ограждениях по 117-й статье «Спартак» оштрафован на 25 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

    • «Спартак» победил «Ростов» со счетом 3:2.
    • Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ. «Ростов» занимает 8-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:04
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16738

      vladimir-7 12 минут назад

      Для Федуна это копейки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15099

      alarm 13 минут назад

      всю эту пиротехнику пронёс Аденн привычным способом)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84357
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru