«Спартак» оштрафован на 385 тысяч рублей по итогам матча с «Ростовом»

КДК РФС вынес наказание «Ростову» и «Спартаку» за поведение болельщиков в матче 24-го тура РПЛ.

«У «Спартака» было использовано шесть предметов пиротехники и восемь ракетниц. Две ракетницы упали на футбольное поле. Было скандирование у одного и другого клуба. И ещe спартаковские болельщики находились на ограждении сектора.

За скандирование «Ростов» оштрафован на 70 тысяч рублей. «Спартак» за скандирование оштрафован на 100 тысяч рублей.

За использование и бросание пиротехнических изделий на стадионе «Спартак» оштрафован на 260 тысяч рублей.

За неправомерные действия зрителей, которые сидели на ограждениях по 117-й статье «Спартак» оштрафован на 25 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.